Calcio | La San Francesco è subito pronta a ripartire, Andrea Ferrara: "Non ci fermiamo, vogliamo che i nostri tifosi tornino a sorridere"

Dopo l'amarezza dell'ultimo verdetto stagionale, con la retrocessione in Promozione, in casa San Francesco Loano è già tempo di guardare avanti.

Il vicepresidente Andrea Ferrara è al lavoro come non mai per rilanciare immediatamente il progetto rossoblu, come conferma anche la nuova carica di responsabile della Prima Squadra. L'attesa per l'esito del ricorso del Bogliasco, che potrebbe restituire l'Eccellenza al club loanese, non sta però impedendo di gettare le fondamenta, indipendentemente dalla categoria.



L'eco dell'ultima sfida contro la Voltrese è ancora fresco, ma l'impressione è che l'ambiente non abbia nessuna intenzione di piangersi addosso. Qual è la situazione attuale?

"Assolutamente no, Loano non è ferma. Anzi, siamo già ampiamente al lavoro. Posso anticipare che cambierà qualcosa a livello di cariche sociali e di conseguenza anche nella gestione della prima squadra. Siamo già attivi dietro le quinte: la prossima settimana ufficializzeremo nuovi ingressi in società. Ci sarà un assetto diverso grazie a questi nuovi innesti che porteranno forze fresche e rinnovato entusiasmo."



C'è ancora un briciolo di incertezza sulla categoria, tra Eccellenza e Promozione. Questo condiziona i vostri piani?

"Sinceramente no. Che sia Eccellenza o che sia Promozione, noi saremo pronti in entrambi i casi. Il valore del nostro progetto non cambia in base alla categoria. Per noi si riparte idealmente da quell'ultima partita con la Voltrese: un momento doloroso, certo, ma che deve servirci da spinta. Ho visto tanta gente sinceramente dispiaciuta per come è andata a finire, e proprio per questo mi sono messo subito in moto. Il mio obiettivo personale, e di tutta la dirigenza, è far ritornare a sorridere la Loano calcistica il prima possibile."



Quale è il messaggio per chi vi ha accompagnato in questo percorso?

"Il nostro ringraziamento più sincero va ai giocatori, che hanno dato tutto, e a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto incessantemente durante l'anno. Sentire il loro calore è stato fondamentale. Alla gente di Loano oggi mi sento di fare una promessa concreta: restateci vicini, perché molto presto potrete tornare a divertirvi."