Calcio | Ancora un successo internazionale per Roberto Scaglione e Lorenzo Damonte, l'Italia Under 16 vince il Torneo Sviluppo Uefa

Il trequartista andorese del Genoa Roberto Scaglione e il difensore varazzino del Genoa Lorenzo Damonte hanno fatto parte del gruppo dell’Italia Under 16 impegnato nel Torneo di Sviluppo UEFA, concluso con la vittoria finale della selezione azzurra.

Per Scaglione è arrivata anche la firma nel tabellino nei marcatori, nel 5-1 all'esordio contro la Grecia.

Il cammino dell’Italia Under 16 si è chiuso con il successo in finale contro il Portogallo, superato 4-3 ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari allo stadio municipale di Macedo de Cavaleiros.

Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, i padroni di casa sono passati in vantaggio all’87’ con Tomás Pedrosa (Benfica). L’Italia ha però trovato il pareggio nel terzo minuto di recupero (90’+3) con Michele Elena (Lazio), riportando la sfida in equilibrio.

Dal dischetto, dopo l’errore iniziale di Nicola Cappellato (Atalanta), gli Azzurrini sono stati precisi con Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Giuseppe Pipitò (Juventus), Mattia Barbone (Fiorentina) e Lorenzo Bernamonte (Fiorentina). Decisivo il contributo del portiere Umberto Costante (Inter), che ha neutralizzato i rigori di Leonardo Damião (Sporting CP) e Gonçalo Fontes (Porto), consegnando il trofeo all’Italia.