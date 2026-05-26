Calcio | Cisano, si chiude l’era Raimondo: «Lascio con amarezza, ma orgoglioso del percorso fatto»

Dopo cinque anni alla guida del Cisano, si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri l’esperienza da presidente di Giovanni Raimondo. Insieme a lui ha rassegnato le dimissioni anche il vicepresidente Marco Montina. Una scelta maturata con amarezza, ma accompagnata dalla consapevolezza del percorso vissuto in biancoblu.

«È stata sicuramente una bella esperienza – racconta Raimondo – soprattutto grazie a tutte quelle persone che hanno condiviso il vero spirito del calcio dilettantistico.

Quella appena conclusa è stata una stagione complicata, terminata con una salvezza sofferta e tante difficoltà. Gran parte del merito va ai ragazzi che hanno sposato la causa del Cisano con entusiasmo e senza secondi fini. Penso a Mantero, Galati, Caputo, Donà, Fabio Enrico, Santanelli, Ardissone e Zunino: prima uomini e poi giocatori. Un pensiero speciale va anche a Luca Ardoino, reduce dalla promozione conquistata con la Villanovese.

Mi auguro che in futuro possano avvicinarsi al club persone con queste caratteristiche perché, come abbiamo visto, nel calcio le figurine spesso non funzionano.

Ho sorriso quando qualcuno mi ha accusato di aver abbandonato la barca. Con ironia posso dire di aver preso la scialuppa di salvataggio, ma resta il forte dispiacere nel non vedere più persone di Cisano all’interno della dirigenza. In questi anni ogni sforzo è stato dedicato alla valorizzazione della squadra del mio paese. Per questo ringrazio anche i club che si sono avvicinati a me, ma l’unica piazza in cui sento davvero di poter fare calcio resta Cisano».

