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Calcio | 26 maggio 2026, 08:11

Calciomercato | Luca Peluffo torna in pista, è il nuovo direttore sportivo dell'Arenzano

Calciomercato | Luca Peluffo torna in pista, è il nuovo direttore sportivo dell'Arenzano

Luca Peluffo torna a calcare i campionati dilettantistici liguri.

Dopo l'esperienza alla direzione sportiva del Finale, il dirigente savonese assumerà il medesimo incarico all'Arenzano.

A confermarlo, stamattina, è stata la stessa società crociata.
 

Il comunicato:

"Sarà Luca Peluffo il nuovo Direttore Sportivo di Arenzano FC per la stagione 26/27.

Un ragazzo giovane con un passato da giocatore prima, d.s. del Finale e con anni di esperienza come osservatore di Genoa e Milan.

completano il suo curriculum: Patentino Direttore Sportivo Dilettanti, Corso Scouting Calcistico e Licenza UEFA C . Benvenuto e buon lavoro".

Redazione

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