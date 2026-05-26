Calciomercato | Luca Peluffo torna in pista, è il nuovo direttore sportivo dell'Arenzano

Luca Peluffo torna a calcare i campionati dilettantistici liguri.
Dopo l'esperienza alla direzione sportiva del Finale, il dirigente savonese assumerà il medesimo incarico all'Arenzano.
A confermarlo, stamattina, è stata la stessa società crociata.
Il comunicato:
"Sarà Luca Peluffo il nuovo Direttore Sportivo di Arenzano FC per la stagione 26/27.
Un ragazzo giovane con un passato da giocatore prima, d.s. del Finale e con anni di esperienza come osservatore di Genoa e Milan.
completano il suo curriculum: Patentino Direttore Sportivo Dilettanti, Corso Scouting Calcistico e Licenza UEFA C . Benvenuto e buon lavoro".