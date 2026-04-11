Calcio | Seconda Categoria. Sabato ricco di anticipi, il Pallare cerca il colpo a Bardineto

GIRONE A
Le dinamiche della zona alta, al netto della poca utilità dei playout in Seconda Categoria, restano il focus nel girone ponentino.
L'Argentina, già promossa, sarà ospite dell'Albingaunia alle 18:30, mentre alle 15:00 apriranno la giornata San Bartolomeo Cervo - Oneglia Under 21
GIRONE B
Una sola gara nella finestra del sabato, ma fondamentale in ottica playoff, soprattutto tenendo contro della regola dei cinque punti.
Il Pallare raggiungerà nel pomeriggio Bardineto, per riportarsi al ridosso del Sassello e tenersi aperta la possibilità di disputare gli spareggi promozione. Un obiettivo sulla carta possibile anche per i neroverdi, seppur gli ultimi risultati abbiano rallentato la marcia dei ragazzi di mister Ciravegna.