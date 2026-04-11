Vela | Missione bis per il Principe di Borbone al Trofeo Luigi Carpaneda

Anche quest’anno Carlo di Borbone delle Due Sicilie vuole aggiudicarsi il Trofeo intitolato a Luigi Carpaneda, giunto alla sesta edizione. Con autorità si è aggiudicato la prima prova della manifestazione e si è piazzato terzo nella seconda delle due prove disputate ieri. A conclusione della prima giornata di regate il Principe, con la sua “Vamos” (YC Monaco), guida la classifica della spettacolare flotta Smeralda 888 con due punti di vantaggio su “Ziva” di Silvia De Longhi (YC Adriaco), che ha vinto la seconda prova e su “Mathilde” di Nicolò Saidelli (Svizzera). Anche in questa edizione del Trofeo ci sono tutti gli ingredienti per un evento di alto livello, sia dal punto di vista agonistico, con grandi campioni in gara, sia spettacolare, con il pubblico di appassionati e turisti che può seguire dalla costa le sfide delle stupende imbarcazioni.

Oggi il segnale di partenza della prima regata di giornata alle ore 11. “Siamo onorato e felici – spiega il presidente del CNAM Alassio Carlo Canepa - di ospitare anche quest’anno l’appuntamento prestigioso con la flotta Smerala 888 ed il Trofeo Carpaneda che si è sempre rivelato un grande successo”.

Soddisfatta anche l’amministrazione comunale: “La Smeralda 888 è una barca performante e sicuramente non facile, ma estremamente avvincente – commenta con soddisfazione l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – Ad ogni edizione questo trofeo porta ad Alassio il meglio della vela italiana e internazionale, in un evento che rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione velica del CNAM, grazie ai grandi nomi che riesce ad attirare. Ci auguriamo che possa crescere ancora di più negli anni a venire”.

Grande soddisfazione viene espressa dal presidente della Marina di Alassio: “In questo fine settimana – conclude Rinaldo Agostini- il Porto di Alassio grazie al Trofeo Carpaneda accoglie nuovamente nella Baia del Sole tanti campioni che si sfidano su una delle imbarcazioni più belle che sia stata mai realizzata".

Questa la classifica dopo la prima giornata: 1) Vamos (Monaco, Carlo di Borbone delle Due Sicilie), 4; 2) Ziva di Silvia De Longhi (YC Adriaco) e Mathilde di Nicolò Saidelli (Svizzera),6; 4) Millenium Falcon (Marco Favale, Club Nautique de Founex, Svizzera) e Das (Alessandro Zampori, Monaco), 7; 6) Capocaccia (Luigi Guarnaccia, Svizzera), 13; 7) Giada (Germano Scarpa, YC Costa Smeralda), 13,5; 8) Luigia (Liiv Harles), 16,5.