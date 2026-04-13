Calcio | Pontelungo, via le ansie: il 3-0 di Masone certifica la salvezza

Vittoria netta e fondamentale per il Pontelungo, che espugna il campo del Masone con un convincente 3-0 e chiude definitivamente il discorso salvezza grazie a una prestazione solida e concreta.

Gli ospiti partono con il giusto atteggiamento e trovano il vantaggio al 15’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ardissone raccoglie una respinta della difesa e dal limite dell’area piazza il pallone nell’angolino alla sinistra del portiere.

Il raddoppio arriva all’23’: punizione di Piu, respinta corta dell’estremo difensore e Asteggiante è il più rapido di tutti ad avventarsi sulla palla per il tap-in vincente.

Nella ripresa il Pontelungo chiude i conti al 66’ con Beron, al suo primo gol in maglia granata: ancora da corner nasce una mischia in area, il pallone arriva al numero 5 che di sinistro insacca per il definitivo 3-0.

Nel finale lo stesso Beron sfiora la doppietta colpendo anche un palo di testa, a conferma del dominio ospite.

Successo meritato per il Pontelungo, che festeggia una salvezza conquistata con autorità.



MASONE - PONTELUNGO 0-3

Marcatori: 15’ Ardissone, 23’ Asteggiante, 66’ Beron



Masone: Branda G., Tumiati, Pirlo, Macciò L., Perata, Bardi, Calvi, Garzon, Ferrante, Volpe, Ottonello R.

All. Bruzzone



Pontelungo: Breeuwer, Alizeri, Calcagno, Farinazzo, Beron, Asteggiante, Ardissone, Garabello, Trucchi, Piu, Chariq.

All. Zanardini



Arbitro: Brizzi di La Spezia