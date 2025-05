Pallanuoto. Gervasio anticipa la Rari che verrà: "Un mix di maturità e gioventù"

La certezza per la R.N. Savona si chiama Valerio Rizzo

Le basi per la nuova stagione della Rari Nantes Savona sono già state gettate. Dopo un’annata da protagonista con il terzo posto in Serie A1 valso l’accesso alla fase a gironi della prossima Len Euro Cup, un prestigioso piazzamento tra le migliori otto di Champions League e il secondo posto in Coppa Italia, la società biancorossa si prepara a voltare pagina.

A svelare le prime linee guida del progetto è il vicepresidente e direttore sportivo Giuseppe Gervasio: "Una logica da squadra che vuole abbinare il giusto mix di maturità e gioventù, improntata sul valorizzare gli atleti nazionali".

Il nuovo corso partirà da una serie di addii importanti. Oltre a quello già annunciato di Gianmarco Nicosia, saluteranno Savona anche il russo Daniil Merkulov, diretto allo Jadran Herceg Novi, l’ungherese Balazs Erdelyi e l’americano Marko Vavic.

Non è finita: in bilico ci sono anche le posizioni di Mario Guidi, corteggiato dalla Pallanuoto Trieste, e di Andrea Patchaliev, ormai tra i più affermati profili italiani e come tale osservato speciale della Pro Recco: "Sarà veramente difficile da trattenere", ha ammesso Gervasio.

Ma se da un lato c’è chi parte, dall’altro c’è chi resta. La certezza si chiama Valerio Rizzo: il capitano, nonostante i 41 anni che compirà il prossimo 21 settembre, sarà ancora il leader in acqua del gruppo. A lui si affiancherà il portiere Marco Del Lungo, reduce da un triplete con la Pro Recco nel quale è stato assoluto protagonista.

Ancora in corso di valutazione, invece, la permanenza di Pietro Figlioli, mentre si respira un certo ottimismo sul futuro di Lorenzo Bruni: "Salvo coup de théâtre", il commento del vicepresidente biancorosso.

Nel segno della continuità, dovrebbe arrivare la conferma anche per gran parte del gruppo dell’ultima stagione, incluso il top player Luca Damonte. Ma il futuro guarda ai giovani da affidare alle sapienti cure di Alberto Angelini: tra i profili seguiti ci sono Andrea Condemi (classe 2001, ultima stagione alla De Akker Bologna), Giglio Rossi (classe 2004, scuola Recco) ed Emanuele Marini (classe 2005, in arrivo dal Telimar Palermo). Dalla "Zanelli" nessuna conferma ufficiale, ma nemmeno smentite.