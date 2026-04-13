Vela | Il Trofeo Carpaneda a "Vamos", Il Principe di Borbone si riconferma ad Alassio

Tre spettacolari prove hanno caratterizzato l’ultima giornata del Trofeo Luigi Carpaneda, ieri ad Alassio. Ad aggiudicarsele rispettivamente “Bloody Mathilde” di Nicolò Saidelli (Svizzera), "Vamos” del Principe di Borbone (YC Monaco) e "Das” di Alessandro Zampori (Monaco).



La classifica finale premia anche quest’anno Carlo di Borbone delle Due Sicilie che si aggiudica così la sesta edizione della manifestazione velica alassina. Il Principe alla fine precede di 4 punti Nicolò Saidelli e di 5 Alessandro Zampori. Oltre al Principe di Borbone l’equipaggio dell’imbarcazione vincitrice (il cui nome completo è "Vamos mi Amor") era composto da una serie di campioni come Stephane Christidis, Maurice Frederic Bourguet, Maurice Vincent Bourguet e Cedric Galetto. Su quella di Saidelli hanno regatato il plurititolato Flavio Favini, il fortissimo Nicolas Serravalle, l’ottimo Federico Buscaglia ed il campione del mondo Antar Villa. Ad accompagnare Zampori il campionissimo Diego Negri, i campioni del mondo Andrea Felci e Giovanni Sommariva con il campione ponentino Davide Vignone. Tre equipaggi con velisti di altissimo livello ai quali ne vanno aggiunti tanti altri che hanno partecipato all’evento: un vero e proprio maxiraduno di campioni del mondo. Anche per questa ragione la sesta edizione del Carpaneda è stata un successo sia dal punto di vista agonistico, sia spettacolare, con il pubblico di appassionati e turisti che ha potuto seguire dalla costa le sfide delle stupende imbarcazioni.



“Siamo onorato e felici – spiega il presidente del CNAM Alassio Carlo Canepa- di aver ospitato anche quest’anno l’appuntamento prestigioso con la flotta Smerala 888 che si è rivelato un grande successo”.



Soddisfatta anche l’amministrazione comunale: “Nella tre giorni di regate appena trascorsa - dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti - si sono dati appuntamento nella nostra città, gareggiando con la meravigliosa flotta Smeralda 888, alcuni tra i più grandi campioni del mondo della vela. È un onore aver accolto nuovamente ad Alassio questi talenti straordinari impegnati nel Trofeo Luigi Carpaneda e siamo lieti di premiare per la seconda volta consecutiva il Principe Charles De Bourbon, che con l'equipaggio della sua 'Vamos' ha offerto una competizione avvincente fino alla fine. Un sentito ringraziamento all’organizzatore Luigi Guarnaccia, che con passione e impegno contribuisce a valorizzare e a dare rilievo alla nostra città, e al Circolo Nautico Al Mare".



Grande soddisfazione viene espressa anche dal presidente della Marina di Alassio: “In questo fine settimana – conclude Rinaldo Agostini- il Porto di Alassio grazie al Trofeo Carpaneda ha accolto tanti grandi campioni che nella Baia del Sole si sono sfidati su una delle imbarcazioni più belle che sia stata mai realizzata”.



Questa la classifica finale: 1) Vamos (Monaco, Carlo di Borbone delle Due Sicilie), 12; 2) Bloody Mathilde di Nicolò Saidelli (Svizzera), 16; 3) Das (Alessandro Zampori, Monaco), 17; 4) Millenium Falcon (Marco Favale, Club Nautique de Founex, Svizzera),26; 5) Capocaccia (Luigi Guarnaccia, Svizzera), 27; 6) Ziva di Silvia De Longhi (YC Adriaco), 28; 7) Giada (Germano Scarpa, YC Costa Smeralda),34; 8) Luigia (Liiv Harles), 37.

