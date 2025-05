Calcio. Ci sono i crismi dell'ufficialità, Alberto Mariani guiderà l'Angelo Baiardo nella stagione 2025/26

Dopo più di un decennio passato all'Athletic Albaro, una nuova pagina è pronta ad essere scritta per mister Alberto Mariani.

Stamattina, di buon'ora, l'Angelo Baiardo ha infatti annunciato l'approdo del mister sulla panchina neroverde.

L'obiettivo pare chiaro: tentare subito la scalata in Eccellenza dopo la retrocessione maturata pochi giorni fa:

"L'Usd Angelo Baardo comunica ufficialmente che Alberto Mariani è il nuovo tecnico della prima squadra maschile.

Mariani, reduce dalla lunga esperienza sulla panchina dell'Athletic Club Albaro, dove è rimasto per oltre undici anni, avrà il compito di guidare i draghi nel prossimo campionato di Promozione.

Tutto il Comitato societario, con in testa la Presidentessa Cristina Erriu, dà il benvenuto al nuovo mister augurandogli un grosso in bocca al lupo per il suo prossimo impegno con indosso i nostri colori"