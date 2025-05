Calcio, Legino. Daniele Pastorino lascia i verdeblu: "Qui ho trovato persone d'oro"

Si chiude dopo tre campionati l'esperienza di Daniele Pastorino al Legino.

Il portiere, ormai ex verdeblu, ha voluto ringraziare e salutare con un messaggio d'affetto tutto l'ambiente del Ruffinengo:

"Dopo 3 anni finisce l’avventura a Legino, una società che mi ha dato tanto dentro e fuori dal campo, composta da persone d'oro che ti fanno sentir parte di una grande famiglia, ci siete sempre stati per me anche nei momenti più difficili abbiamo sofferto e gioito insieme, vi augurerò sempre il meglio.

Non posso far altro che dire GRAZIE Usd Legino 1910".

L'annuncio sulla nuova destinazione di Pastorino non dovrebbe tardare. I tam tam parlavano di un possibile interessamento dell'Albissole. Non resta quindi che attendere per conoscere i nuovi colori dell'ex estremo difensore di Alassio e Bragno.