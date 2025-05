Calcio, Savona. Sarà ancora Alessio Barone il direttore sportivo biancoblu: "Col suo lavoro saremo protagonisti anche in Promozione"

C'erano pochi dubbi sulla figura che avrebbe ricoperto il ruolo di direttore sportivo nella stagione 2025/2026 del Savona.

Alessio Barone è stato riconfermato nel proprio incarico dalla società biancoblu, come era nelle attese dopo i numerosi contatti in ottica mercato portati avanti in questi giorni.

"Siamo lieti di comunicare ufficialmente - scrive il club - che Alessio Barone sarà il Direttore Sportivo del Savona Fbc 1907 anche per la Stagione 2025/2026.

Ringraziandolo per il lavoro svolto fino ad oggi, che ha portato alla vittoria del Campionato e del Titolo Regionale di Prima Categoria, siamo certi che proseguirà il suo lavoro al meglio, per costruire una squadra competitiva che ci permetterà di affrontare il Campionato di “Promozione” ancora da protagonisti."