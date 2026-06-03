Calcio | Vado. Sabato la finale scudetto a Teramo, biglietto a 10 euro per i sostenitori rossoblu

Si riportano, di seguito, le disposizioni relative alla finale scudetto Serie D Vado-Scafatese, in programma sabato 6 giugno 2026 alle ore 16 presso lo Stadio Comunale “Gaetano Bonolis” di Teramo:





BIGLIETTI

I biglietti nominativi, previa esibizione documento d’identità, potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita delle rispettive città (VADO: Botteghino dello Stadio “Chittolina”, via Diaz 33 – Vado Ligure; SCAFATESE: Cartolandia, via Passanti 34 - Scafati) e on line tramite il circuito GO2. Non verrà effettuata la vendita dei biglietti presso lo stadio di Teramo .

Settori e prezzi:

- alla tifoseria del Vado è riservato il settore Tribuna Ovest Coperta al prezzo di € 10,00;

- alla tifoseria della Scafatese è riservato il settore Distinti Est al prezzo di € 10,00;

- per le donne e ragazzi dai 14 ai 18 anni sarà applicato il prezzo ridotto di € 3,00 nei rispettivi settori;

Ingressi omaggio:

- bambini da 0 a 14 anni;

- persone con disabilità al 100% e i rispettivi accompagnatori: la richiesta di accredito dovrà essere inviata alla segreteria del Teramo Calcio 1913 (mail: segreteria@teramocalcio1913.it) e, per conoscenza, alla segreteria del Dipartimento Interregionale (interregionale@lnd.it). Nella mail di richiesta è necessario indicare nome, cognome, luogo e data di nascita dell’interessato e del suo accompagnatore, allegando necessariamente alla suddetta richiesta un documento d’identità in corso di validità ed il certificato attestante la disabilità al 100%, oltre al relativo diritto di accompagno.