Calciomercato. L'Albissole saluta "zio" Apicella: "Nei momenti delicati della stagione sei stato fondamentale"

E' un momento particolarmente intenso, tra conferme e partenze, per l'Albissole.

Negli scorsi giorni la società ceramista ha salutato e ringraziato Nicolò Apicella, con parole di profonda stima per il difensore classe 1998.

"Dopo un’annata senza precedenti con tre titoli vinti, Nicolò Apicella saluta le Albissole. Una stagione iniziata in salita per recuperare la condizione da un infortunio, ma risultato determinante nel seguito per la conquista di Campionato e Coppe."

"13 presenze in Campionato, 4 in Coppa e nella partita per il Titolo Regionale. Nicolò pur partendo alcune volte dalla panchina, ha sempre messo a disposizione della squadra la sua grande esperienza maturata in squadre importanti come Sestrese, Celle e Savona ed il suo apporto in momenti molto delicati della stagione, è stato sicuramente fondamentale."

"Rimarrà anche per noi “Zio Apicella” come soprannominato dai compagni, uno zio che nel suo curriculum potrà vantare tre titoli nella stagione 2025-26 ad Albiscola."