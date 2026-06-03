Calcio | Tornei estivi: attesa conclusa, stasera inizia il Quinto Trofeo Città di Albenga

La lunghissima marcia di avvicinamento al Quinto Trofeo Città di Albenga è terminata.

Questa sera, a partire dalle 20:30, i riflettori dell'Annibale Riva torneranno ad accendersi per il grande appuntamento calcistico dell'estate ingauna.

Il percorso per la conquista del titolo durerà per tutto il mese di giugno, ma già i risultati che emergeranno durante la serata inizieranno a dare un'impronta alle classifiche dei rispettivi gironi.

Stasera battezzeranno l'evento club storici della manifestazione: ad aprire il torneo saranno Interno Uno (detentori del titolo) e Caffè Noir, che scenderanno in campo alle ore 20.30.

A seguire sono previsti gli incontri tra I Tagliati e Just Protein, e tra Fa Fumme/Tip. Bacchetta e DRM/Hotel Moresco.

Come da tradizione, non mancheranno l'intrattenimento musicale e il punto ristoro che accompagneranno le serate del torneo. Prima del fischio d'inizio, però, l'attenzione sarà rivolta ai ragazzi della Juniores del Pontelungo, che saranno premiati per il successo ottenuto nei playoff del campionato interprovinciale.

Oltre al torneo di calcio a 7, l'estate sportiva albenganese proporrà anche altri appuntamenti ormai consolidati, sempre organizzati dal gruppo di lavoro coordinato da Emanuele Scorsone. Torneranno infatti "Continuiamo da 11 metri", dedicato ai calci di rigore, e "Campioni di una notte", la tradizionale maratona notturna di calcio a 5.

Accanto alle manifestazioni già conosciute, il programma si arricchirà con due novità: "Shoot Out", formula che ripropone i rigori in movimento, e il Trofeo Città di Ceriale, torneo di calcio a 7 riservato alle leve Under 17.