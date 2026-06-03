Calcio | Vado. Salgono le quotazioni di Pastorino per la panchina, Mancuso: "Il tecnico lo annunceremo giovedì prossimo"

Slitta di una settimana l’annuncio del nuovo allenatore del Vado.

A confermarlo è stato il direttore sportivo rossoblù, Paolo Mancuso. Dopo la separazione tra Matteo Pastorino e il Ligorna, il dirigente ha ammesso che il tecnico genovese rientra tra i profili valutati dal club, pur sottolineando come siano ancora quattro le candidature prese in considerazione per la guida della Prima Squadra.

"Ci prenderemo ancora una settimana abbondante prima di ufficializzare la scelta. Abbiamo ben chiaro il quadro dei quattro profili che stiamo valutando, ma riteniamo opportuno concederci qualche giorno in più di riflessione.

Le voci su Pastorino? Confermo di averlo sentito ieri, ma, come detto, non è l’unica opzione sul tavolo.

Didu e Marchionni tra i candidati? No, posso escluderlo".