Calciomercato | L'Albingaunia guarda verso Alassio: Pampararo e Di Mari pronti per lo sbarco al Riva

L’ingaggio di Tommaso Rimondo ha rappresentato un primo segnale, ma nelle prossime settimane sono attese ulteriori conferme sulla volontà dell’Albingaunia di allestire una rosa ambiziosa e pronta a puntare con decisione alla Promozione.

Secondo le indiscrezioni di mercato, sarebbero ormai in fase avanzata due operazioni sull’asse Riva–Ferrando.

Dalla Baia Alassio, infatti , appaiono ormai definiti gli arrivi di Andrea Di Mari, autore di 35 reti nell’ultimo triennio, e del portiere Andrea Pampararo.

Dal reparto arretrato fino all’attacco, i bianconeri stanno muovendo le proprie mosse, in vista di una stagione che li vedrà con ogni probabilità tra i protagonisti.

Con la promozione della Virtus Sanremese e quella ormai sempre più probabile del Ventimiglia, la squadra guidata da mister Cocco si candida fin da ora tra le più attrezzate del prossimo girone A.