Altetica | Un 100 mondiale con Zaynab Dosso al Meeting Città di Savona

Zaynab Dosso tornerà ai blocchi del Meeting internazionale Città di Savona. A un mese esatto dall’appuntamento previsto mercoledì 20 maggio alla Fontanassa, i 100 metri femminili della tappa savonese del World Athletics Tour Bronze si impreziosiscono di una campionessa mondiale. Dosso, 26 anni, è la donna-copertina dell’edizione numero quindici del meeting: a Savona farà il proprio esordio stagionale sulla distanza simbolo dello sprint, forte del titolo iridato conquistato a Torun (Polonia) sui 60m indoor lo scorso 21 marzo, successo che rappresenta la gemma sin qui più preziosa nella storia della velocità femminile azzurra.

Zaynab sarà interprete attesissima su uno spartito, il rettilineo del Centro polisportivo Giulio Ottolia, sul quale visse una svolta nel proprio percorso agonistico: il 15 maggio 2024, in un pomeriggio uggioso ma incastonato di risultati di altissimo livello, portò il record italiano da 11.14 prima a 11.12 e poi, in finale, a un roboante 11.02. Dosso, negli Europei di Roma 2024 culminati con il bronzo, avrebbe poi abbassato il limite tricolore a 11.01. Nel frattempo le ambizioni di “Za” sui 100 sono lievitate ulteriormente quest’inverno: la reggiana allenata da Giorgio Frinolli nella distanza brevissima in sala (la specialità che più di tutte le è congeniale) ha anche abbattuto l’iconico muro dei 7.00 scendendo a 6.99, per diventare la 15esima sprinter mondiale (quinta europea) della storia, prima di collezionare la quarta e più prestigiosa medaglia internazionale sui 60m (dopo il bronzo 2024 e l’argento 2025 ai Mondiali e l’oro 2025 agli Europei).

Pronta a difendere nel frattempo i colori della Nazionale nella 4x100 il 2-3 maggio alle World Relays in Botswana, Dosso nel meeting diretto da Marco Mura e organizzato dall’Atletica Savona non ha solo ottenuto il doppio record e la vittoria datati 2024: vinse anche nel 2015, quando era ancora allieva, e nel 2022, quando svettò con l’allora personale in 11.19.

Le avversarie di Zaynab il 20 maggio verranno svelate nelle prossime settimane: ai blocchi è già stata annunciata la presenza della giovanissima azzurra Kelly Ann Doualla.

Con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova. Main Sponsor: ESI, BCC Pianfei, Transmare, Mondo, Banca Mediolanum, Wintecare, Walter NCC, Athleticon, Sportissimo e Sporting Savona.

Ulteriori informazioni sul rinnovato sito www.meetingsavona.com. Un