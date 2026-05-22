Atletica | Meeting da record a Savona, nuovo primato europeo con 84.000 punti

Il Meeting internazionale Città di Savona ha alzato decisamente l’asticella. Il quadro proposto nella conferenza stampa di presentazione dal direttore organizzativo Marco Mura è stato dimostrato in pieno mercoledì dalla pista e dalle pedane del centro polisportivo Giulio Ottolia: la conferma è arrivata da World Athletics, che nella speciale classifica redatta parametrando le prestazioni ottenute nei vari appuntamenti del calendario internazionale ha attribuito a Savona 84.000 punti, ben 651 in più del precedente record della rassegna fissato a 83.349 nel 2024. Non solo: il Meeting Città di Savona (di categoria Bronze) occupa attualmente la sesta posizione al mondo (davanti a un meeting Gold e a otto Silver) ed è attualmente la miglior manifestazione europea nel 2026 in un calendario che vede il Continental Tour outdoor scattato da quattro mesi (prima prova il 17 gennaio nell’emisfero australe, prima gara Gold a fine marzo). A fornire l’apporto maggiore di punti, malgrado i malus applicati dal regolamento sulle prestazioni ventose, sono stati i 100m maschili, con l’attesissimo rientro di Marcell Jacobs terzo in 10.01 (+2.7) ma anche con il 9.88 (il tempo più veloce mai corso alla Fontanassa) del britannico Romell Glave. Dopo i 100m uomini la specialità più “produttiva” è stata il 1500m maschile: un’autentica scommessa vinta da parte di Savona, con il record del meeting del portoghese José Carlos Pinto in 3:33.36. Con Pinto l’albo dei primati della manifestazione ha accolto altre due atlete: l’irlandese Sharlene Mawdsley con il personale a 50.52 nei 400m e Rachel Klopfenstein (cresciuta in Svizzera e neocittadina delle Mauritius) con 1:59.82 sugli 800m. Oltre a Glave, ha superato i 1200 punti di prestazione individuale anche l’onnipresente Leonardo Fabbri con 21,88 nel peso, in un meeting che ha applaudito anche l’11.07 di Zaynab Dosso sui 100m, il record italiano Under 18 e Under 20 eguagliato con 13.14 da Alessia Succo nei 100m ostacoli e 10 nuovi primati personali.

L’edizione 2026 si è svolta con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova. Main Sponsor: ESI, BCC Pianfei, Transmare, Mondo, Banca Mediolanum, Wintecare, Walter NCC, Athleticon, Sportissimo e Sporting Savona. Ulteriori informazioni sul sito www.meetingsavona.com.



