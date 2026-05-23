Atletica Arcobaleno | Doppio argento ai Campionati Assoluti

Weekend sicuramente impegnativo per i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona.

Schierate entrambe le formazioni assolute in quel di Villa Gentile - Genova Sturla per il tradizionale rendez vous con il Campionato di Società, step regionale (valido anche nella circostanza per la formulazione della classifica ligure 2026).

Si chiude con un doppio argento e la soddisfazione prevale su eventuali piccoli rammarichi.

Dove tra gli elementi positivi è doveroso sottolineare come siano stati otre 150 gli “atleti/gara” targati Arcobaleno schierati in questa due giorni.





La squadra maschile conquista il secondo posto alle spalle di un ben organizzato Cus Genova (che, a differenza dello scorso anno nell’analoga occasione ha potuto mettere in gioco in questa circostanza anche il “top players” attualmente in forza ai gruppi militari), mentre quella femminile (a sua volta seconda al momento della verifica punteggi) paga dazio rispetto alla compagnine dell’Atletica Spezia Duferco, non lontanissima ma comunque degna leader di stagione.





Analisi che parte (solo per questa volta!!!) dai maschi perché tecnicamente hanno conseguito un grandissimo risultato: chiudendo a 11.632 punti hanno centrato lo score necessario (obiettivo richiesto 11.200) per essere confermati nella finale nazionale bronzo, conquistata in virtù della bella vittoria dello scorso anno nella finale B di Bergamo.

Come dire che il 20 e 21 Giugno i nostri eroi saranno protagonisti di una bel confronto tra i Club in gara a Borgo Valbelluna per un piazzamento elitario (tra il 25° ed il 36° posto a livello nazionale!!!).

Che poi di atletica si parli e si conosca meno che di altri sport… Beh quello non dipende certo da noi, ma doverosamente sottolineiamo la portata del risultato, plaudendo agli ottimi risultati dei singoli che hanno poi portato a questa piccola-grande impresa.

È giunto il momento di evidenziare i contributi dei singoli, non dimenticando che l’Arcobaleno in questa occasione non ha purtroppo potuto aver nessun apporto dal suo “number one” Marco Zunino, ancora fermo per un infortunio occorsogli poche settimane fa…

Gabriele Bargi dimostra di avere classe e capacità per inseguire da vicino… proprio i risultati di Zunino!

Domina infatti gli 800 metri chiudendo in 1.51.00. Nella medesima gara completano la tripletta Samir Benaddi (argento in 1.52.17) e Nicolò Reghin (bronzo in 1.52.34).

Gran crono della staffetta 4x100: vittoria con buon margine in 41.50, con un giovanissimo e pimbante Andrea Biale in prima frazione, a supportare i “consolidati” Luca Biancardi, Mattia Uccheddu e Vittorio Anianwu.

Luca Biancardi si è imposto sui 200 in 21.94, mentre Vittorio Anianwu ha chiuso al 3° posto i 100 in 10.83.

Da sottolineare anche il 22.60 realizzato dallo junior Andrea Biale sui 200.

Bella prova di Filippo Bruno sui 1.500, gara in cui si è imposto, in 3.57.37, sul compagno di Club Tommaso Arena.

Orrima prova sui 400 per Matteo Cioni, secondo all’arrivo in 49.75.

Vittoria per la staffetta 4x400 in 3.20.61, schierata nella formazione Vaccari Federico-Benaddi Samir-Reghin Nicolò-Bargi Gabriele.

Andrea Azzarini è tornato a far vedere il suo notevole talento: grande prova ed affermazione sui 5.000 in 14.56.58.

Due belle prove sugli ostacoli per Marcoaurelio Vigliani: vittorioso sui 110 in 15.44, ha sofferto sino all’ultimo metro per chiudere in un comunque apprezzabile 1.00.27 la prova sui 400, con un 4° posto finale.

L’allievo Daniel Fazio salta 6.21 nel lungo dando il suo importante contributo e l’esperto Nick Saettone sale a 4.10 nell’asta, gara in cui si classifica al 2° posto. Sempre Daniel è argento anche nel giavellotto, con un miglior lancio a 43,39.

Ed anche i lanciatori non fanno mancare il proprio apporto: l’eterno Adriano Rodrigo stupisce ancora nella pedana del martello: 45.36 la sua misura per un terzo posto a podio che lo vede affiancare atleti anagraficamente molto più verdi.

Patisce la gara la grande promessa ovadese Dario Perelli (tre nulli nel “suo” martello)… Ma si rifà decisamente pescando un ottimo 37.20 nel lancio del disco.





E arriviamo alle ladies!!!

Torna a proporsi ai suoi livelli Anna Crovetto: vincitrice sui 200 in 25.30 è seconda sui 400 in 56.58 e fornisce il suo buon apporto anche alla staffetta 4x400 (corsa con Alice BianchiGinevra Carloni e Lara Farinola in 4.05.41 chiudendo in 2° posizione).

Anche la grintosa e talentuosa Anabel Vitale torna alla grande: 15.01 per un validissimo argento sui 100 ostacoli e pedina importante della 4x100 che nella formazione Vitale-Farinola-Leoni-Aiello si piazza al secondo posto in un interessante 48.97.

Due argenti per un’altra atleta in grade spolvero in questa prima parte di stagione: Irene Sinesi corre gli 800 in 2.18.70 ed i 1.500 in 4.45.25.

Gradito rientro in pista anche per Emma Cavallari: il suo 19.02.15 le vale il secondo posto sui 5.000 metri ed una bella iniezione di fiducia per il futuro.

Ilaria Cavanna è ancora un po’ arruginita nell’azione di lancio, rispetto alle sue note qualità: ma realizza comunque un pregevole lancio a 46,80 per una bella seconda posizione in gara.

Letizia Leoni “copre” con dignità i 400 ostacoli, terminando la prova in 1.07.92, 5° nella classifica generale.

Letizia Del Gobbo realizza 4,82 nel lungo.

Bel 200 per Lara Farinola che corre in 26.11 piazzandosi al secondo posto e importante l’apporto della giovane sprinter Sofia Tasso, che chiude i 100 in 13.17.

Arriva per l’occasione dal limitrofo piemonte Emma Bermond De Ambrois: 34,13 nel giavellotto che portano in dote una apprezzabile terza posizione.

Per le ragazze conferma di punteggio e prossimo impegno nella finale B Interregionale dei CDS.

Le date sono quelle del 13 e 14 Giugno, la sede da stabilire tra Torin, Siena e Cosenza.



