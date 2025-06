Calcio. Il Millesimo perde un big. Di Mattia non farà parte della rosa giallorossa nella prossima stagione

Andrea Di Mattia ha rappresentato una delle più belle sorprese del calcio dilettantistico delle ultime stagioni.

Dal suo arrivo in liguria il difensore del Millesimo non solo è stato uno dei cardini difensivi dei giallorossi, ma si è rilevato uno dei centrali dal rendimento più costante dell'intero panorama provinciale.

Il suo percorso. però, come annunciato dallo stesso giocatore, non proseguirà insieme al team del presidente Levratto:

Beh che dire, è arrivato la fine di un ciclo come in tutte le cose iniziano e finiscono, soprattutto quelle belle finiscono subito. Volevo ringraziare pubblicamente in primis al Millesimo Cacio che mi ha fatto sentire a casa sin da subito, per poi arrivare ai compagni di squadra che nel corso di questi due anni abbiamo formato un gruppo sano, leale e soprattutto vincente. Non sto qui a dilungarmi ma grazie ancora a tutti e sappiate che dentro di me c'è sempre una piccola parte di voi.