Nuoto | Idea Sport Albenga. Giordano non si ferma, finale e top 10 ai Campionati Italiani

Dopo i successi giovanili, anche nella vasca di Riccione Lorenzo Giordano si conferma tra i protagonisti del nuoto italiano, rappresentando con orgoglio la realtà ligure e ingauna ai Campionati Italiani Assoluti 2026, andati in scena dal 14 al 18 aprile.

Giordano è sceso in acqua nei 50 e nei 100 metri rana e i risultati non sono mancati: nei 50 rana ha centrato la finale assoluta, chiudendo con un ottimo 27.89 che gli è valso il 9° posto nella classifica italiana assoluta.

Un piazzamento che conferma ancora una volta la sua costanza ad altissimo livello: da anni, infatti, riesce a qualificarsi per la rassegna tricolore assoluta, rimanendo stabilmente tra i migliori nuotatori italiani.

Grande soddisfazione anche per l’Idea Sport di Albenga, che celebra questo importante risultato, reso ancora più significativo dalla presenza e dal supporto di Davide Dreossi, al suo fianco in questa esperienza tricolore.

Essere protagonisti ai Campionati Italiani Assoluti significa confrontarsi con l’élite nazionale, il massimo livello del nuoto italiano, e Giordano ha dimostrato di poter competere pienamente a questi livelli.

La sua prestazione rappresenta motivo di grande orgoglio per tutto il movimento sportivo ingauno, testimoniando il valore e la continuità di un atleta che, stagione dopo stagione, continua a lasciare il segno.

Continuare a esserci, anno dopo anno, e competere a questi livelli è già una grande vittoria.