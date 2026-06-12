Nuoto | La piscina di Luceto riapre martedì 16 giugno, gestione confermata alla Rari Nantes Savona

La piscina di Luceto, ad Albisola Superiore, riaprirà al pubblico da martedì 16 giugno e sarà gestita, anche per questa stagione, dalla Rari Nantes Savona.

L’impianto sarà aperto per la libera balneazione nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 18:30;

sabato e domenica, dalle 9:30 alle 19:00.



Oltre all’attività balneare, la struttura ospiterà anche corsi e attività dedicate a tutte le età.

Per quanto riguarda l’acquagym, le lezioni si terranno:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13:00 alle 13:45;

martedì e giovedì dalle 17:00 alle 17:45.

La Scuola Nuoto sarà invece organizzata secondo il seguente calendario:

Lunedì, mercoledì e venerdì

dalle 10:00 alle 10:45: corso per galleggianti;

dalle 10:45 alle 11:30: corso per non galleggianti (dai 5 anni).

Martedì e giovedì

dalle 15:15 alle 16:00: corso per galleggianti;

dalle 16:00 alle 16:45: corso per non galleggianti (dai 5 anni).



Sarà inoltre possibile prenotare lezioni private e organizzare feste di compleanno all’interno della struttura, previa prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria della piscina Zanelli ai numeri 019 8489861 e 019 8489778 oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@rarinantes.sv.it