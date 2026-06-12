Vela Day | Un grande successo a Savona, tanti ragazzi si sono avvicinati al mondo del mare

La vela è sbarcata nel cuore di Savona con il primo Vela Day Zonale promosso dalla Prima Zona FIV, che per due giorni ha animato l’area della Torretta trasformandola in un punto d’incontro tra cittadini, appassionati e realtà nautiche del territorio.

L’appuntamento ha riscosso una partecipazione significativa, coinvolgendo soprattutto bambini, ragazzi e nuclei familiari desiderosi di scoprire più da vicino il mondo della navigazione. Tra le attività più apprezzate, le uscite in mare a bordo dell’imbarcazione Hansa 303, messe gratuitamente a disposizione dalla Lega Navale Italiana di Savona, che hanno consentito ai partecipanti di vivere un’esperienza diretta tra vento, mare e manovre di base.

L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di orientamento verso i corsi estivi organizzati dai circoli velici. Numerosi visitatori hanno infatti ricevuto i voucher “Prova la Vela”, uno strumento che permetterà loro di effettuare un’ulteriore esperienza gratuita presso le società affiliate e conoscere da vicino i programmi delle Scuole Vela in partenza nelle prossime settimane.

Determinante per la riuscita dell’iniziativa è stato il contributo delle realtà nautiche savonesi coinvolte, in particolare della Lega Navale Italiana – Sezione di Savona e dello Yacht Club Savona, insieme al lavoro di istruttori, dirigenti e volontari che hanno accompagnato il pubblico durante le due giornate.