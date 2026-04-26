Calcio | Seconda Categoria. NOLESE IN PRIMA CATEGORIA! STORICA PROMOZIONE DEI BIANCOROSSI

NOLESE - ROCCHETTESE 3-1, (Kazazi 14', Perrone 51', Kazazi 68', Aroca 86')
si attende, Priamar - Sassello nel recupero. Finisce 2-1, al gol del Priamar scatta la festa biancorossoa!
46' finisce qua, ora è attesa
45' esce anche Godena, dentro Buzzurro
43' Frione e Pastorino al posto di Kazazi e Restuccia
41' TRIS NOLESE CON AROCA, TAP IN VINCENTE DOPO LA PARATA DI CUVATO SU KAZAZI
40' nella Rocchettese esce Cisse ed entra Ferrero
37' gran assist di Kazazi per Aroca che realizza ma è fuorigioco
33' paratona di Cuvato e negare il 3-1 ad Aroca. Ancora Cuvato protagonista poco dopo su Godena
30' pare essersi ritrovata la Nolese dopo il gol, fioccano le occasioni per chiuderla e l'atteggiamento è quello giusto
23' TORNA IN VANTAGGIO LA NOLESE, ANCORA KAZAZI A COLPIRE IN AREA
17' Bruni calcia male, Roascio si inserisce ma la deviazione termina sul fondo sugli sviluppi di una punizione
16' ammonito Cisse
15' se lo mangia Godena davanti al portiere, incrociato che termina sul fondo: si disperano i biancorossi. In campo Aroca, esce Basso
12' serve testa e altro ora, lo dice ai suoi anche capitan Scalia
10' si è riaperto incredibilmente tutto, d'altronde la Nolese non ha dato una buona impressione dopo aver sbloccato la partita, troppa rilasatezza, pagata in quest'avvio di ripresa
6' PERRONE PAREGGIA TUTTO! Punizione che scende e beffa Acojocaritei: 1-1
4' rigore per la Nolese per un tocco di mano. Alla battuta Roascio che va di pallonetto, Cuvato blocca facile: arrabbiato Saccone per la soluzione leziosa
17:34 ripartiti
arrivata l'ambulanza per Tassisto all'intervallo, una augurio di pronta guarigione da parte nostra. E' invece arrivato il pareggio del Sassello sul finale di primo tempo: 1-1 al "Levratto"
SECONDO TEMPO
48' termina il primo tempo
46' traversa di Carpita! Botta da fuori, la trasversale salva i biancorossi sull'unico tiro in porta dei rossoblu
45' entra Bruni. Tre di recupero
43' problema al tendine per Tassisto, costretto al cambio l'esterno
36' Priamar in vantaggio contro il Sassello
32' Roascio non trova la porta di testa sul piazzato di Tripodi, ritmi abbassati al Mazzucco, ma Nolese in pieno controllo
20' reti bianche per il momento tra Priamar e Sassello, la Nolese sarebbe promossa in questo momento
14' NOLESE AVANTI! KAZAZI IN AREA INSACCA CON IL DESTRO. Palla dalla destra, in mezzo una ribattuta e poi il numero nove risolve tutto realizzando con un tiro preciso
9' altro gol mangiato dai padroni di casa, Debenedetti su una palla lunga calcia fuori
8' altro tiro della Nolese e corner guadagnato, approccio giusto dei biancorossi
7' non da forza Kazazi, gol mangiato sulla palla tagliata di Tassisto, Cuvaro raccoglie
5' destro ad incrociare di Basso dalla destra, si distende Cuvato
4' tiro alto di Scalia a seguito di una respinta da corner
16:33 partiti
PRIMO TEMPO
La Nolese ha un solo risultato possibile contro la Rocchettese penultima in classifica, tre punti da mettere al sicuro il prima possibile per i ragazzi di Saccone, che dovranno tenere d'occhio il risultato del Sassello contro il Priamar. Serve una non vittoria dei biancoblu per festeggiare una storica promozione ed evitare lo spareggio.
Formazioni
NOLESE: Acojocaritei, Restuccia, Tassisto, Scalia, Roascio, Tripodi, Basso, La Rocca, Kazezi, Godena, Debenedetti
A disposizione: Barelli, Pastorino, Riesi, Aroca, Benini, Buzzurro, Poggi, Frione, Bruni
Allenatore: Saccone
ROCCHETTESE: Cuvato, Venturino, De Carolis, Barbin, Vinotto, Vassalli, Cisse, Perrone, Carpita, Decastelli, Tirana
A disposizione: Adosio, Maron, Ferrero
Allenatore: Adosio (Prato squalificato)
Arbitro: Davide Dalle Nogare (Genova)