Calcio | Serie D, il Celle Varazze ingrana la quarta! Balan stende il Sestri Levante, Civette a +2 sulla zona playout

CELLE VARAZZE - SESTRI LEVANTE 1-0 (8' Balan)
FINISCE QUI! IL CELLE VARAZZE VINCE ANCORA! LE CIVETTE SUPERANO DI MISURA IL SESTRI LEVANTE SALENDO A QUOTA 41 PUNTI IN CLASSIFICA, SALENDO A +2 SULLA ZONA PLAYOUT A UNA GIORNATA DALLA FINE DELLA REGULAR SEASON
95' gigantesco Ciancio che di forza guadagna punizione nei pressi della bandierina, Albertoni con tutta calma sul punto di battuta
94' Akkari dal limite lascia partire un sinistro di rara potenza che Tozaj riesce a mettere in angolo non senza difficoltà, gestita però male la successiva battuta dalla bandierina da parte della squadra di Boschetto, che concede ancora una chance al Sestri
92' errore in disimpegno del Celle Varazze, letteralmente stremato in questi ultimi minuti. Boschetto manda in campo Akkari al posto di Donaggio
90' sei minuti di recupero
88' Ciancio concede la touche al Sestri spazzando il più lontando possibile, Civette con l'elmetto in testa per tutta la ripresa e chiamate all'ultimo sforzo a difesa di un vantaggio di vitale importanza in chiave salvezza diretta
84' Ruvo inserisce Pastore per Tarantola, nel Celle Varazze Limongelli rileva Capra
84' Bertini tiene vivo il pallone nei pressi della bandierina, traversone sul secondo palo dove Capra riesce a staccare più in alto di tutti senza però impensierire Tozaj
81' cross dalla destra di Pane, Ferretti si arrampica in cielo non riuscendo però a girare verso la porta di Albertoni. Finale di autentica sofferenza per il Celle Varazze
78' problemi di crampi anche per Miragliotta, sostituito da Bertini. Cisternini di Seregno fa segno con l'orologio confermando di recuperare tutto
76' Padovan di forza su Klimavicius, bravo il difensore di casa a difendere la posizione lasciando sfilare il pallone oltre la linea di fondo
74' Anzalone in corsa prova il destro dalla lunga distanza, conclusione che termina alle stelle
73' momento delicato della gara: all in del Sestri che vuole il pari, deve stringere i denti il Celle Varazze
71' ci riprova nuovamente Giolfo dalla lunetta, rasoterra questa volta più velenoso che costringe Tozaj all'intervento in due tempi
70' crampi per Stanga, inizia a farsi sentire la stanchezza in campo
68' Maccioni al posto di Piazza tra i corsari, Boschetto si copre inserendo De Benedetti per Balan
65' leggerezza del Sestri in disimpegno, Melani riconquista palla al limite appoggiando per l'accorrente Giolfo, destro troppo debole che Tozaj controlla a terra
63' rimedia il cartellino anche Donaggio, che interrompe irregolarmente il contropiede di Lunghi
62' ecco la prima novità in casa biancoblu, Giolfo rileva Calcagno
61' ripartenza di Balan interrotta dalla trattenuta per la maglia di Klimavicius, ammonito l'attaccante rossoblu
60' Ruvo inserisce Lunghi al posto di Masini, ancora nessun cambio per Boschetto
55' PALO DEL CELLE VARAZZE! Capra si inventa una traiettoria quasi impossibile su punizione aggirando la barriera del Sestri, il pallone sbatte però sul montante prima di terminare la sua corsa sul fondo
54' Donaggio scatta sul filo del fuorigioco alle spalle di Garzia che lo stende proprio al limite dei sedici metri, inevitabile il giallo per il difensore levantino
52' annullato a Ferretti il gol del pareggio, clamorosa però la parata di Albertoni sul colpo di testa ravvicinato di Klimavicius, fischiata poi la posizione di fuorigioco del numero undici rossoblu che aveva ribadito in porta da due passi
50' traversone di capitan Pane direttamente tra le braccia di Albertoni, secondo tempo iniziato con i corsari in controllo del possesso, Celle Varazze sulla difensiva
46' si ricomincia, nel Sestri entra subito Anzalone al posto di Annaloro
SECONDO TEMPO
Squadre al riposo dopo un minuto di recupero, Celle Varazze in vantaggio sul Sestri Levante grazie al gol in avvio di Balan. Non gradiscono gli ultras rossoblu al rientro delle squadre negli spogliatoi, eloquente invito ai giocatori di tirare fuori gli attributi
44' Ferretti mette il turbo a sinistra, traversone in corsa deviato in angolo da Firman non senza rischi, massimo sforzo offensivo dei corsari in questo finale di primo tempo
43' furibondo in panchina Ruvo dopo un errore in impostazione di Garzia, è un Sestri che sta comunque producendo gioco senza però riuscire a pungere con pericolosità in area avversaria
42' ed è proprio Klimavicius ad incaricarsi ancora della battuta, destro insidioso che Albertoni in tuffo devia in corner
41' Calcagno in ritardo su Klimavicius, punizione centrale per i corsari, siamo a circa venticinque metri dalla porta di casa
39' risponde il Celle Varazze con il traversone di Miragliotta sul secondo palo, anticipati di un soffio Donaggio e Melani pronti alla battuta da due passi, decisiva la spizzata aerea di Garzia
37' ancora Sestri in avanti: cross arretrato di Piazza, rovesciata volante in bello stile da parte di Masini, sfera alta di poco
35' scavetto di Raggio Garibaldi a liberare in area Ferretti dimenticato dalla difesa di casa, girata col sinistro di prima intenzione che decolla sopra la traversa
30' Celle Varazze a centimetri dal 2-0: punizione laterale di Ciancio con il contagiri, girata aerea di Donaggio che manca il bersaglio di un soffio
28' angolo ad uscire di Garzia, il secondo assistente segnala però l'uscita del pallone sulla battuta del numero quindici rossoblu
26' punizione dal vertice calciata da Klimavicius direttamente sulla barriera, si salva il Celle Varazze
24' sta cercando di alzare la pressione la formazione di Ruvo, esponendosi però alle ripartenza delle Civette, che trovano spazi invitanti sulle corsie laterali
22' errore in impostazione di Firman, ci mette una pezza Ciancio che sradica letteralmente il pallone dai piedi dell'avversario: prezioso il lavoro del capitano del Celle Varazze, reinventato da Boschetto davanti alla difesa con risultati eccellenti
19' ci vuole invece un grande riflesso del numero uno di casa sul secondo tentativo nel giro di pochi secondi da parte dell'attaccante lituano, destro secco dal limite dell'area piccola respinto di piede dal portiere biancoblu
17' la risposta del Sestri affidata al destro da fuori di Klimavicius, conclusione deviata che Albertoni controlla senza problemi
10' padroni di casa sulle ali dell'entusiasmo: Capra pesca ancora Balan tra le linee, apertura a sinistra per Melani che rientra sul destro calciando a giro sul palo più lontano, pallone che termina a lato
8' BALAN! IL CELLE VARAZZE E' IN VANTAGGIO! Bella azione manovrata da parte della squadra di Boschetto, liberato al limite dell'area il centrocampista biancoblu che è bravo a incrociare sul primo palo fulminando Tozaj, 1-0 alla Natta!
7' discesa di Ferretti a sinistra, traversone nel cuore dell'area piccola dove Firman, in scivolata, è bravo a contrastare Klimavicius pronto alla battuta da due passi, il direttore di gara concede semplice rimessa dal fondo tra le veementi proteste corsare
6' difesa a tre anche per il Sestri Levante, in avanti c'è Klimavicius come punto di riferimento avanzato con Salducco e Ferretti a supporto
4' squillo delle Civette: cross basso di Miragliotta, Donaggio sul primo palo cerca la girata, il pallone carambola tra piede e gamba finendo sul fondo senza deviazione avversaria
3' prime note tattiche: Boschetto non snatura il suo 3-5-2 con il rientro di Capra dalla squalifica, confermato Ciancio davanti alla difesa e Firman braccetto sinistro di difesa
1' si parte alle 15.05, Celle Varazze in completo blu, tenuta bianca per il Sestri Levante
Qualche minuto di ritardo, si attende probabilmente la contemporaneità su tutti i campi
Nel Celle Varazze gioca Calcagno al posto di Bortoletti, fermatosi nel riscaldamento per un problema fisico
PRIMO TEMPO
Formazioni:
CELLE VARAZZE: Albertoni; Stanga, Padovan, Firman; Miragliotta, Calcagno, Ciancio, Balan, Melani: Capra, Donaggio. A disposizione: Marcone, De Benedetti, Scarfò, Akkari, Szerdi, Insolito, Giolfo, Bertini, Limongelli. Allenatore: Boschetto
SESTRI LEVANTE: Tozaj, Tarantola, Pane, Piazza, Masini, Salducco, Ferretti, Garzia, Raggio Garibaldi, Annaloro, Klimavicius. A disposizione: Mazzadi, Lamberi, Mallamace, Anzalone, Lunghi, Pio Loco, Maccioni, Pastore. Allenatore: Ruvo
Arbitro: Cisternini di Seregno - Assistenti: Valdivia di Milano e Molino di Brescia