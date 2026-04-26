Calcio | IL VADO RISCRIVE LA STORIA, 78 ANNI DOPO I ROSSOBLU TORNANO IN SERIE C

NOVAROMENTIN - VADO 0-5 (22' Raffini, 48' Ciccone, 51' Vita, 74' Alfiero, 89' Alfiero )



44' ALFIERO! 5-0!

43' due minuti alla fine più recupero, IL VADO TORNA IN SERIE C

39' Cesari è solo davanti a Bellocci, l'estremo difensore del Vado è un muro

36' Alfiero cerca il palo lungo, Notatore c'è

32' paratissima di Notatore su Arras, Vado vicino al quinto gol

29' POKER DI ALFIERO! RIPARTENZA FINALIZZATA A DOVERE DEL CENTRAVANTI PIEMONTESE! ORMAI LA C E' REALTA' PER ILVADO

24' Novaromentin vicina al gol della bandiera, conclusione radente vicino al palo di Valenti, Bellocci esibisce la specialità della casa: parata bassa in tempo zero per il numero uno rossoblu

21' mancino di Arras contrato dalla difesa rossoverde, corner Vado respinto, sfuma l'opportunità per gli ospiti

20' ammonito Pisanu, Molluso lancia in campo Costa per Moussafir

16' triplo cambio Vado: entrano Alfiero, Pisanu e Arras, escono Alluci, Raffini e Vita

14' ritmi decisamente scesi di tono, il Vado controlla e riparte quando possibile.

10' cambio Novaromentin, Molluso richiama Federico Pompilio per Cesari

6' ANCORA VADOOOOOO! 3-0! UNA CAREZZA DI VITA SULL'USCITA DI NOTATORE, INIZIA IL COUNTDOWN VERSO LA FESTA FINALE

3' IL RADDOPPIO DEL VADO! SUBITO CICCONE! SOLITA FINTA E RASOTERRA PRECISO, IL VADO HA UN PIEDE E MEZZO IN C

1' doppio cambio Novaromentin, entra il secondo portiere Notatore al posto di Gadda. Esce anche Becchi, entra Balesini

SECONDO TEMPO



45' termina il primo tempo, Vado in vantaggio di un gol a l Beretta - Muttini

40' Edoardo Pompilio salva il destro a botta sicura di Raffini! Sarebbe stato il gol del 2-0

37' ancora nessuna palla utile per l'attacco della Novaromentin, Molluso prova a tenere su il morale di Moussafir, pronto a battagliare con giganti come Gulinelli, Bondioli e Saltarelli: "Oggi è un'avventura, è tutta esperienza!"

32' il Vado continua a tramare, manca però la giocata giusta negli ultimi 18 metri

23' giallo Novaromentin, ammonito Becchi

22' VADO IN VANTAGGIO! RAFFINI! TAP IN CHIRURGICO DEL CENTRAVANTI, IN QUESTO MOMENTO IL VADO E' IN C

21' discesa di Stampi a destra, mancino sul primo palo respinto da Gadda

18' oriva a farsi vedere la Novaromentin, ma la conclusione di Foresta non chiama in causa Bellocci

16' punizione di Ciccone, mancino un paio di metri oltre la traversa

12' alza i ritmi la squadra di Sesia, De Rinaldis scalda il destro dai venti metri, attento Gadda

9' Traversa del Vado! Colpo di testa di Vita fermato dal legno!

9' ghiaccio spray sul piede del direttore di gara, il direttore di gara è il primo a ricorrere all'aiuto dei fisioterapisti

8' ammonito Alluci, il regista ha fermato un'azione potenziale dei padroni di casa

4' avvio su buoni ritmi da entrambi le parti, primi richiami di Sesia ai suoi

1' si parte!

PRIMO TEMPO

NOVAROMENTIN: Gadda, F. Pompilio, Becchi, Nistor, Petracca, Bignoli, Bertelegni, E. Pompilio, Moussafir, Valenti, Foresta.

A disposizione: Notatore, Cesari, Balesini, Diop, Merzougue, Martiner, Pomoni, Costa.

Allenatore: Molluso



VADO: Bellocci, Gulinelli, Bondioli, Saltarelli, Stampi, Ciccone, Alluci, De Rinaldis, Rosa, Vita, Raffini.

A disposizione: Gattuso, Pisanu, Arras, Lazzarini, Abonckelet, Cecchinato, Alfiero, Sacco, Bonotto.

Allenatore: Sesia



Arbitro: Patti di Palermo

Assistenti: Popovic di Padova e Rossetto di Schio