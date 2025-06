Calcio, Vado. Il nuovo team manager è Nicolò Mai, attesa l'ufficialità a stretto giro di posta

E' un mercato in piena fase decantazione per le squadre del girone A di Serie D.

In tutta l'area del nord ovest le trattative stentano a decollare: per il momento si rincorrono voci, più o meno attendibili, in attesa di una prima accelerata delle operazioni attesa per la prossima settimana.

Una situazione che coinvolge anche il Vado dopo la prima serie di conferme annunciata dal direttore sportivo Paolo Mancuso un paio di settimane or sono.

Una notizia però è emersa nel corso della giornata, l'arrivo del nuovo Team Manager Nicolò Ma.

Mai ha già collaborato con il ds rossoblu nell'esperienza comune del Sestri Levante e curerà anche l'area social e media, oltre ad altri aspetti organizzativi del sodalizio vadese.

L'ufficialità è attesa nelle prossime ore.