Il Vado vola in Serie C, l'amministrazione comunale: "Testimonia la forza di una società solida, questa promozione è un successo per tutta la città"

Il Vado dopo i tentativi delle 3 ultime stagioni conquista la serie C. A distanza di 78 anni dall'ultima volta.

E a festeggiare non è solo la società rossoblu guidata dal presidente Franco Tarabotto ma anche l'Amministrazione Comunale.

"A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità, desidero congratularmi con il Vado Calcio, con la società e con gli atleti, per la straordinaria vittoria di oggi, che consegna con una giornata di anticipo la meritata promozione in Serie C - dice il Sindaco Fabio Gilardi - Un ringraziamento particolare va alla Presidenza, al Presidente e a tutto il suo staff, perché questo risultato è motivo di grande orgoglio per Vado e testimonia la forza di una società solida, capace di costruire nel tempo le condizioni per raggiungere un traguardo così importante. È un risultato prestigioso, costruito con sacrificio, passione, competenza e spirito di squadra".

"Un successo che ci rende orgogliosi e che premia il lavoro della società, dello staff tecnico, dei calciatori e di tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a questa splendida stagione - continua il primo cittadino vadese - Il Vado Calcio è parte integrante della nostra identità cittadina e ha scritto pagine significative della storia del calcio italiano e continua, ancora oggi, tenere alto il nome di Vado con serietà, valori e ambizione. Un plauso particolare va anche al settore giovanile, autentico patrimonio della società e della nostra comunità: luogo di crescita sportiva ed educativa, dove tanti ragazzi imparano i valori dell’impegno, del rispetto e dell’appartenenza, costruendo il futuro del calcio vadese".

"I festeggiamenti ufficiali sono previsti per la prossima domenica, in occasione dell’ultima gara di campionato, quando tutta la città potrà applaudire e abbracciare la squadra, che ha regalato emozioni indimenticabili - conclude Gilardi - Vado è fiera dei suoi colori, della sua storia e dei suoi atleti. Complimenti ancora al Vado Calcio, a tutti i protagonisti di questa splendida impresa. Questa promozione è un successo per tutta la città".