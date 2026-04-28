Atletica | Regionali giovanili di staffette, all’Olmo-Ferro il savonese brilla. Nella 4x100 maschile un record provinciale

Grande partecipazione e risultati di rilievo ai Campionati Regionali Giovanili di Staffette 2026, andati in scena nel secondo fine settimana di aprile al Centro Sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Ligure Fidal con il supporto del Centro Atletica Celle Ligure e dell’Atletica Arcobaleno Savona, ha richiamato numerose società da tutta la regione, regalando spettacolo e conferme anche per il movimento savonese.

Una due giorni intensa che ha confermato l’ottimo stato di salute dell’atletica ligure e il ruolo centrale del savonese, protagonista sia nell’organizzazione sia nei risultati in pista.

Ad aprire il programma sono state le prove riservate alle categorie Ragazze e Ragazzi, con le staffette 4x100 e 3x800. Nella 4x100 femminile successo dell’Atletica Ventimiglia con Sofia Fondacaro, Alessia Ventura, Ning Allavena e Martina Buccieri, capaci di imporsi in 54.02. Seconda piazza per l’Atletica Alba Docilia, che porta subito il savonese sul podio, mentre terzo posto per il Cus Genova.

Nella 3x800 Ragazze vittoria dell’Atletica Levante con Anna Valle, Camilla Di Vanna e Cecilia Briasco in 7.49.60, davanti a Spezia Marathon DLF e Atletica Spezia Duferco. La classifica combinata premia invece proprio l’Atletica Spezia Duferco, davanti ad Atletica Universale Don Bosco e Atletica Varazze.

Tra i Ragazzi, la 4x100 incorona l’Atletica Varazze con Francesco Busso Caradonna, Matteo Robello, Nicolò Robello e Giacomo Cerruti, primi in 55.46. Argento al Cus Genova e bronzo all’Atletica Sarzana. Nella 3x800 dominio dell’Atletica Levante, che chiude in 7.21.90 con Paolo Chiapparoli, Edoardo Franchi e Alex Bonfiglio. Seconda Atletica Varazze, terzo Spezia Marathon DLF. Anche nella combinata primeggia Atletica Levante davanti a Varazze e Spezia Duferco.

Nella categoria Cadette arriva un’altra prova di alto livello con la vittoria della Maurina Oliocarli Imperia nella 4x100: Sharlin Iannolo, Linda Perrino, Delia Aicardi e Alice Pasqua fermano il cronometro a 51.77. Secondo posto per Cus Genova, terzo per Atletica Levante.

La 3x1000 Cadette premia invece il Trionfo Ligure con Elisa Rocca, Aurora Ierardi ed Elisa Oddone in 9.39.28. Sul podio anche Atletica Genova Valbisagno e Centro Atletica Celle Ligure, protagonista davanti al pubblico di casa con un prezioso bronzo. Nella combinata successo della Maurina Oliocarli, davanti ad Atletica Spezia Duferco e proprio al Centro Atletica Celle Ligure.

Tra i Cadetti si conferma la forza dell’Atletica Varazze, vincitrice della 4x100 con Samuele Picco Tellaro, Stefano Canepa, Edoardo Luciano e Giacomo Fiorito in 47.23. Secondo il Cffsd Cogoleto, terzo il Cus Genova.

La 3x1000 va al Trionfo Ligure con Leonardo Aponte, Davide Baldini e Gabriele Aresi in 8.47.20, davanti ad Atletica Varazze e Spezia Marathon DLF. Nella classifica combinata ancora successo per Varazze, davanti a Cus Genova e Spezia Marathon DLF.

Molto interessanti anche le prove di contorno riservate alle categorie assolute, con grande risalto per l’Atletica Arcobaleno Savona. La 4x100 maschile composta da Matteo Lessi, Luca Biancardi, Mattia Uccheddu e Vittorio Anyanwu chiude in 41.56, tempo che vale il nuovo record provinciale e il terzo miglior crono ligure di sempre.

Arcobaleno protagonista anche nella 4x400 uomini con Gabriele Balleri, Nicolò Reghin, Gabriele Bargi e Federico Vaccari, al traguardo in 4.19.60, e nella 4x400 donne con Letizia Leoni, Asia Zucchino, Alice Bianchi e Anna Crovetto, capaci di correre in 4.03.35.

La 4x100 femminile assoluta è infine appannaggio dell’Atletica Levante, che vince in 51.55 con Angelica Paizs, Giorgia Obertello, Camilla Calani ed Emma Ferrarini.