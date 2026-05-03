Calcio | Eccellenza. Il primo round è della San Francesco Loano! Halaj abbatte la Voltrese nel finale

S.F. LOANO - VOLTRESE 1-0 (Halaj 87')
51' finisce qua! primo round ai rossoblu
49' punizione Voltrese dal limite, fallo evitabile di Alberto. Morando in mezzo, Chiodi non impatta bene: sfera sul fondo
46' cinque di recupero da quando si riprenderà
45' cambi: Valentino per Di Lorenzo, nella Voltrese Lupi per Traverso
44' gioco fermo, tanto nervosismo ora
43' ammonito Bonifazio e Traverso per un fallo
42' HALAAAAJJJJ! LA SAN FRANCESCO LOANO E' IN VANTAGGIO! TIRO DAL LIMITE DELL'ATTACCANTE, CIRILLO NON CI ARRIVA, PALLA A FIL DI PALO
40' Hovsepian e Rimondo per Auteri e Parodi nei rossoblu
38' meriterebbe il vantaggio la S.F. Loano per le occasioni create, nella ripresa la Voltrese ha combinato poco, sta provando in questi minuti a fare qualcosa
34' ammonizione per Cauteruccio per essere rientrato senza autorizzazione
31' altro legno del Loano! Deviazione di Balla sulla punizione di Bonifazio, tocco sulla traversa dopo la parata di Cirillo
30' cambia ancora la Voltrese: Mancuso fuori, dentro Boero
29' palo di Hamati! Si coordina il n.7, tiro al volo dritto sul montante
27' altro cambio Voltrese: esce De Mattei, dentro Greco
27' steso Cauteruccio poco prima dell'area, punizione ghiotta per i rossoblu
21' lascia il campo Agate, dentro Lingua
13' cambia ancora Sciutto: Robotti per Giambarresi
12' Halaj per Carastro nei rossoblu
7' Siri al posto di Hodaj nella Voltrese
5' zuccata di Di Lorenzo sul cross di Cauteruccio, bel riflesso di Cirillo
17:31 ripartiti
SECONDO TEMPO
46' finisce il primo tempo, pochi grandi spunti, squadre con l'atteggiamento dei 180' minuti e con pochi rischi da correre
45' uno di recupero
42' commette fallo Auteri su Giambarresi, evitabile, punizione laterale per i gialloblu. C'è una deviazione sulla traiettoria di Morando, lo stesso Morando batte poi il corner, Pirozzi devia non bene e la sfera sfila a lato
41' prova da fuori Bonifazio, palla alta
35' invertiti qualche minuto fa Hamati e Cauteruccio, quest'ultimo ora a destra
33' costruisce bene la Voltrese, palla a Giambarresi dal limite che ci prova, Scalvini si dstende, ribattuta poi alta ma occasione gialloblu
30' ammonito Hodaj
28' intervento sul pallone su Cauteruccio, mette poi fuori il pallone la Voltrese per favorire i soccorsi al giocatore di casa
24' ammoniti Di Lorenzo e Mancuso, si è creato un piccolo parapiglia, risolto dopo qualche secondo
23' tanto nervosismo in queste prime battute, Miraglia lascia correre su due contatti, il primo su un giocatore della Voltrese e in seguito su un altro per i rossoblu
15' avvio positivo dei rossoblu, un altro paio di corner collezionati, non sta a guardare la Voltrese che prova ad uscire, anche senza lanciare
12' Bonifazio batte in mezzo un altro corner, contatto Cirillo - Cauteruccio ma l'ultimo tocco è del giocatore rossoblu
10' subito contatti in mezzo al campo, Miraglia al lavoro, ora anche uno in area durante un corner rossoblu
6' ci prova anche Giambarresi ma anche Scalvini non ha difficoltà a bloccare
3' un tentativo per Carastro, riceve il cross di Parodi e in area controlla e calcia, raccoglie Cirillo
16:32 via!
PRIMO TEMPO
Formazioni
S.F. LOANO: Scalvini, Parodi, Agate, Bonifazio, Balla, Alberto, Hamati, Di Lorenzo, Carastro, Auteri, Cauteruccio
A disposizione: Barroero, Lingua, Rimondo, Oxhallari, Valentino, Hovsepian, Halaj
Allenatore: Brignoli
VOLTRESE: Cirillo, Traverso, Giambarresi, Pirozzi, Iraci, Hodaj, Amendola, Chiodi, De Mattei, Morando, Mancuso
A disposizione: Baratti, Boero, Siri, Casano, Lupi, Robotti, Ndiaye, Greco, Filippini
Allenatore: Sciutto
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistenti: Andrea Dellerba (Imperia) - Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)