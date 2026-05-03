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PRIMA PAGINA 4 | 03 maggio 2026, 16:15

Calcio | Eccellenza. Il primo round è della San Francesco Loano! Halaj abbatte la Voltrese nel finale

vittoria di misura nel primo round per i rossoblu che colpiscono anche due legni

Calcio | Eccellenza. Il primo round è della San Francesco Loano! Halaj abbatte la Voltrese nel finale

S.F. LOANO - VOLTRESE 1-0 (Halaj 87')

 

51' finisce qua! primo round ai rossoblu

49' punizione Voltrese dal limite, fallo evitabile di Alberto. Morando in mezzo, Chiodi non impatta bene: sfera sul fondo

46' cinque di recupero da quando si riprenderà

45' cambi: Valentino per Di Lorenzo, nella Voltrese Lupi per Traverso

44' gioco fermo, tanto nervosismo ora

43' ammonito Bonifazio e Traverso per un fallo 

42' HALAAAAJJJJ! LA SAN FRANCESCO LOANO E' IN VANTAGGIO! TIRO DAL LIMITE DELL'ATTACCANTE, CIRILLO NON CI ARRIVA, PALLA A FIL DI PALO

40' Hovsepian e Rimondo per Auteri e Parodi nei rossoblu

38' meriterebbe il vantaggio la S.F. Loano per le occasioni create, nella ripresa la Voltrese ha combinato poco, sta provando in questi minuti a fare qualcosa

34' ammonizione per Cauteruccio per essere rientrato senza autorizzazione

31' altro legno del Loano! Deviazione di Balla sulla punizione di Bonifazio, tocco sulla traversa dopo la parata di Cirillo

30' cambia ancora la Voltrese: Mancuso fuori, dentro Boero

29' palo di Hamati! Si coordina il n.7, tiro al volo dritto sul montante

27' altro cambio Voltrese: esce De Mattei, dentro Greco

27' steso Cauteruccio poco prima dell'area, punizione ghiotta per i rossoblu

21' lascia il campo Agate, dentro Lingua

13' cambia ancora Sciutto: Robotti per Giambarresi

12' Halaj per Carastro nei rossoblu

7' Siri al posto di Hodaj nella Voltrese

5' zuccata di Di Lorenzo sul cross di Cauteruccio, bel riflesso di Cirillo

17:31 ripartiti

SECONDO TEMPO

46' finisce il primo tempo, pochi grandi spunti, squadre con l'atteggiamento dei 180' minuti e con pochi rischi da correre

45' uno di recupero

42' commette fallo Auteri su Giambarresi, evitabile, punizione laterale per i gialloblu. C'è una deviazione sulla traiettoria di Morando, lo stesso Morando batte poi il corner, Pirozzi devia non bene e la sfera sfila a lato

41' prova da fuori Bonifazio, palla alta

35' invertiti qualche minuto fa Hamati e Cauteruccio, quest'ultimo ora a destra

33' costruisce bene la Voltrese, palla a Giambarresi dal limite che ci prova, Scalvini si dstende, ribattuta poi alta ma occasione gialloblu

30' ammonito Hodaj

28' intervento sul pallone su Cauteruccio, mette poi fuori il pallone la Voltrese per favorire i soccorsi al giocatore di casa

24' ammoniti Di Lorenzo e Mancuso, si è creato un piccolo parapiglia, risolto dopo qualche secondo 

23' tanto nervosismo in queste prime battute, Miraglia lascia correre su due contatti, il primo su un giocatore della Voltrese e in seguito su un altro per i rossoblu

15' avvio positivo dei rossoblu, un altro paio di corner collezionati, non sta a guardare la Voltrese che prova ad uscire, anche senza lanciare

12' Bonifazio batte in mezzo un altro corner, contatto Cirillo - Cauteruccio ma l'ultimo tocco è del giocatore rossoblu

10' subito contatti in mezzo al campo, Miraglia al lavoro, ora anche uno in area durante un corner rossoblu

6' ci prova anche Giambarresi ma anche Scalvini non ha difficoltà a bloccare

3' un tentativo per Carastro, riceve il cross di Parodi e in area controlla e calcia, raccoglie Cirillo

16:32 via!

PRIMO TEMPO

 

Formazioni

 

S.F. LOANO: Scalvini, Parodi, Agate, Bonifazio, Balla, Alberto, Hamati, Di Lorenzo, Carastro, Auteri, Cauteruccio

A disposizione: Barroero, Lingua, Rimondo, Oxhallari, Valentino, Hovsepian, Halaj

Allenatore: Brignoli

 

VOLTRESE: Cirillo, Traverso, Giambarresi, Pirozzi, Iraci, Hodaj, Amendola, Chiodi, De Mattei, Morando, Mancuso 

A disposizione: Baratti, Boero, Siri, Casano, Lupi, Robotti, Ndiaye, Greco, Filippini

Allenatore: Sciutto

 

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistenti: Andrea Dellerba (Imperia) - Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)

Eric Parodi

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