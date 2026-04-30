Giudice Sportivo | Eccellenza. Le decisioni dopo l'ultima giornata di campionato

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 26/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 7/ 5/2026
PALERMO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAO FABRIZIO (BUSALLA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SIGHIERI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
A gioco fermo, colpiva volontariamente con una manata al volto un avversario, senza procurare
conseguenze lesive.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
SCIACCALUGA GUGLIELMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
A fine gara rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e minacciose.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DI MATTIA ANDREA (CARCARESE)
FATNASSI MOHAMEDAMIN (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (XII INFR)
ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (VII INFR)
DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GALLO VALERIO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
AMMONIZIONE (III INFR)
THELLUNG DE COURTE ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ROBOTTI GABRIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (II INFR)
MURA EDOARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
DE PAOLI SAMUELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MALAGRIDA JOSHUA LEANDRO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (I INFR)
ROVIDO DAVIDE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SINA FADIL (SPORTING TAGGIA SANREMO)