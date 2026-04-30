Calcio | Pontelungo. Matteo Calandrino saluta i granata dopo sei anni: "Si chiude un capitolo importante della nostra storia"

E' arrivata a conclusione l'esperienza di Matteo Calandrino con la maglia del Pontelungo.

Il difensore granata è stato infatti celebrato domenica scorsa, a margine della partita vinta 2-1 dagli ingauni contro il Legino.

Il centrale ha lasciato un marchio profondo, dentro il campo e all'interno dello spogliatoio, come ha confermato la società nella nota a lui dedicata:

"Domenica, tra le mura amiche, Matteo Calandrino ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Pontelungo, chiudendo un percorso che lo ha visto legare il proprio nome ai colori granata nelle ultime stagioni.

Un capitolo importante della nostra storia che si chiude, ma che resterà indelebile nella memoria di tutti noi.

Con un semplice discorso ma carico di significato, il sodalizio ingauno ha voluto ringraziare Matteo per questo ti fatto in questi ultimi anni, premiandolo anche per le 100 presenze con la maglia del Pontelungo:

“Ci sono gol che valgono più di una semplice vittoria. Raccontano di sacrifici, di tanta passione e di sogni realizzati.

Il tuo è stato uno di quelli.

La tua rete nello storico spareggio di Andora, tre anni or sono, ci ha permesso, per la prima volta dopo 74 anni di storia, di raggiungere il campionato di Promozione, cosa impensabile per generazioni di vecchi albenganesi, resterà nella memoria di tutti.

Oggi si chiude questo capitolo, ma ciò che hai dato a questa Società ed a questi colori non sarà mai dimenticato.

Protagonista di cento battaglie: cuore, determinazione, spirito di sacrificio e senso di appartenenza.

L’ASD Pontelungo, il Presidente, il mister, lo staff, i dirigenti e i tuoi amati compagni ti augurano il meglio per il tuo futuro.

Rimarrai per sempre nel cuore e nella storia di questa Società.

Grazie Matteo.

Grazie Cala.

Forza Pontelungo”.