Calcio | Caso scommesse, un anno e mezzo di squalifica e ammenda pesante per Gabriele Giacchino

E' stato ufficializzato stamattina da parte della Federazione l'accordo tra le parti che ha portato alla squalifica dei giocatori Alessandro Selvini, Edoardo Antoni e Gabriele Giacchino.

Anche il calciatore savonese, arrivato al Vado lo scorso dicembre, è stato infatti coinvolto: secondo la Procura, il calciatore avrebbe effettuato numerose scommesse non solo su competizioni nazionali, ma specificamente sulla Lucchese, club in cui all'epoca militava. Sotto la lente d’ingrandimento è finita la sfida tra i toscani e l'Ascoli del gennaio 2025 e le gare Chisola – Vado e Alcione Milano – Caldiero Terme del maggio 2024, giocate quando il calciatore vestiva la maglia dell’Asti. Per lui la sanzione è severissima: un anno e sei mesi di squalifica e un’ammenda di 12.500 euro.

Posizione diversa per Alessandro Selvini (FC Forlì, ex Lucchese e Frosinone U19) ed Edoardo Antoni (Monopoli, ex Tau Altopascio). Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli di aver scommesso su eventi calcistici nazionali e internazionali attraverso conti gioco personali, ma per loro la giustizia sportiva ha scelto una via che coniuga punizione e riabilitazione.

Selvini è stato sanzionato con 10 mesi di squalifica, ma 5 di questi verranno commutati in un percorso alternativo. Il calciatore dovrà seguire un piano terapeutico di almeno 5 mesi sotto supervisione medica e partecipare a 10 incontri pubblici presso centri giovanili o di recupero per testimoniare la propria esperienza. Per lui anche un'ammenda di 7.500 euro.

Antoni ha ricevuto 8 mesi di squalifica, di cui 4 commutati in prescrizioni analoghe a quelle di Selvini (terapia e 10 incontri pubblici), oltre a un’ammenda di 5.000 euro.