Calcio | Halaj allo scadere, la San Francesco mette la testa avanti nei play out: "Vittoria pesante, ma non abbiamo fatto ancora nulla"

E' senza dubbio, finora, una delle reti più pesanti per la sua stagione personale e per quella della San Francesco Loano, quella messa a segno quasi allo scadere dal Sergio Halaj.

Il gol ha infatti consegnato il primo round dei playout di Eccellenza ai rossoblù, anche se il successo di misura sulla Voltrese sta quasi stretto ai padroni di casa, capaci di colpire due legni e di impegnare seriamente in più occasioni il portiere ospite, autore di interventi prodigiosi che hanno evitato un passivo più pesante.

Nonostante la vittoria, però, il morale in casa loanese resta vigile e i piedi ben piantati a terra. L'attaccante ha infatti sottolineato come il solo 1-0 non permetta alcun calo di concentrazione, specialmente considerando che la Voltrese, grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare, parte comunque col leggero vantaggio del doppio risultato complessivo a suo favore.