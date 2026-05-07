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Calcio | 07 maggio 2026, 11:46

Calcio | Albingaunia, è Matteo Cocco il tecnico prescelto per la prossima stagione

Calcio | Albingaunia, è Matteo Cocco il tecnico prescelto per la prossima stagione

È stata particolarmente rapida l’evoluzione legata alla guida tecnica dell’Albingaunia.

Nella mattinata di oggi la società bianconera ha ufficializzato la separazione, al termine della stagione, con mister Daniele Poggi. Parallelamente, però, ha preso sempre più quota il nome di Matteo Cocco come probabile nuovo allenatore della Prima Squadra per la prossima annata.

Cocco arriva da tre stagioni consecutive in Eccellenza: due alla guida del Pietra Ligure, con tanto di qualificazione ai playoff nella prima esperienza, e l’ultima ad Arenzano, dove ha centrato la salvezza nel campionato appena concluso.

L’approdo di un tecnico proveniente dal massimo campionato ligure potrebbe rappresentare un chiaro segnale delle ambizioni del club, intenzionato a rinforzare la rosa durante l’estate per puntare con decisione al salto in Promozione.

Lorenzo Tortarolo

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