Calcio | Vado. Separazione consensuale con Sesia. Barilari e altri quattro tecnici sondati nelle ultime ore

E' arrivato alla conclusione il percorso, vincente, tra il Vado e mister Marco Sesia.

Oggi il direttore sportivo Paolo Mancuso e il tecnico si sono ritrovati in un clima assolutamente sereno e spensierato e di comune accordo hanno deciso di intraprendere un percorso differente per la stagione sportiva 2025/26.

Il Vado si è dato comunque tempi stretti per annunciare il nome del nuovo condottiero: entro la fine della prossima settimana la dirigenza rossoblu è intenzionata a perfezionare l'accordo.

I profili sondati sono diversi. Resta il nome di Enrico Barilari, ma altri quattro tecnici sono stati sondati nella giornata di ieri.

L'intenzione è di introdurre al Chittolina un profilo già esperto della categoria.



La nota ufficiale:

La Società Vado F.C. 1913 e l'allenatore Marco Sesia, in comune accordo, informano di avere deciso di separare le proprie strade.

Il Club del Presidente Tarabotto ringrazia il Mister, per avere brillantemente guidato la squadra alla storica promozione in Lega Pro e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera.

Marco Sesia allenerà ancora il Vado nelle prossime gare della poule scudetto di Serie D, ma sarà già libero di essere annunciato da una nuova eventuale Società per la prossima stagione.