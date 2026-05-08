Calcio | Eccellenza. Ufficializzate le terne playoff e playout, fischietto da Pisa per la San Francesco Loano

Rese note le designazioni arbitrali per le sfide decisive di playoff e playout del campionato di Eccellenza Liguria, appuntamenti che metteranno in palio obiettivi fondamentali tra promozione e permanenza nella categoria.

Per il confronto playoff tra Campomorone Sant’Olcese e Fezzanese la direzione di gara è stata affidata a Federico Guacchione della sezione di Collegno. A completare la terna saranno gli assistenti Samuele Marchetti di Chiavari e Filippo Morbelli di Albenga.

Designazione ufficiale anche per il playout tra Voltrese e San Francesco Loano. L’incontro sarà arbitrato da Gianluca Noto della sezione di Pisa, con Federico Di Benedetto e Giuseppe Pasquariello, entrambi della sezione di Novi Ligure, nel ruolo di assistenti.

Ai rossoblu, dopo la vittoria nella gara d'andata, sarà sufficiente non perdere per mantenere il proprio posto nel massimo campionato regionale.





