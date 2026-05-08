Fitness e magia al Molo 8.44: il centro si anima tra benessere e intrattenimento

Al Molo 8.44 prende forma un calendario di iniziative che unisce attività fisica e intrattenimento, con l’obiettivo di rendere il centro commerciale sempre più uno spazio di aggregazione attivo e dinamico.

Da un lato torna “Shopping con il Mago”, il format di magia itinerante che anima i weekend primaverili. Dopo il debutto del 25 e 26 aprile, l’appuntamento prosegue per tutte le domeniche di maggio, dalle 15:00 alle 18:00, con le esibizioni di Magic Alex. Il mago si muoverà tra gli spazi del centro coinvolgendo i visitatori con brevi spettacoli a sorpresa, pensati per creare momenti di stupore e leggerezza durante la giornata.

Accanto all’intrattenimento, il Molo 8.44 punta anche sul benessere con “Fitness all’aria aperta”, un progetto che valorizza la palestra outdoor situata al primo piano della struttura. A partire da sabato 9 maggio, ogni settimana sarà possibile partecipare gratuitamente a lezioni di ginnastica posturale e fitness funzionale.

Le sessioni, della durata di circa un’ora e un quarto, inizieranno alle 9:15 e saranno guidate da un istruttore qualificato, con un approccio multidisciplinare adatto a diversi livelli di preparazione. Il programma prevede esercizi di rinforzo muscolare, attività per la mobilità articolare, stretching e lavoro funzionale a corpo libero, sfruttando anche le attrezzature presenti nell’area.

L’iniziativa è pensata come un appuntamento accessibile e non competitivo, aperto a tutti coloro che vogliono iniziare il weekend con un momento dedicato al proprio benessere. In caso di maltempo, le lezioni verranno annullate e comunicate attraverso i canali social del centro.

Con queste proposte, il Molo 8.44 amplia la propria offerta andando oltre lo shopping, e si conferma come uno spazio capace di accogliere esperienze diverse: dal divertimento per le famiglie all’attività fisica all’aria aperta, in un contesto informale e inclusivo.