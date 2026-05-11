Calcio | Savona. Sassari non vuole lasciare nulla di intentato: "La nostra gente si merita di vincere sempre" (VIDEO)

Il rammarico per una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative resta presente, ma Samuele Sassari guarda avanti con l’obiettivo di evitare che gli stessi errori possano pesare anche sul finale di campionato.
La retrocessione della Cairese ha infatti reso decisamente più complesso il percorso promozione dei biancoblù: anche un’eventuale vittoria dei playoff regionali potrebbe non essere sufficiente per assicurare l’approdo in Eccellenza, con l’unica variabile favorevole legata alla possibile promozione in Serie D della Fezzanese.
Nonostante il contesto complicato, l’attaccante ha voluto rimarcare la crescita del gruppo soprattutto sotto l’aspetto mentale dopo il successo in rimonta sulla Sestrese, un salto di qualità maturato in particolare dall’arrivo in panchina di mister Sarpero.