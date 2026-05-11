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Calcio | 11 maggio 2026, 16:11

Calcio | La Voltrese rimane in Eccellenza, retrocede la San Francesco Loano: tutti gli scatti della sfida salvezza (FOTOGALLERY)

determinante la doppietta di Ndiaye per la salvezza dei genovesi

Eric Parodi

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