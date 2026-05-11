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Calcio | 11 maggio 2026, 12:28

Calcio | Legino. La Juniores alla Final Eight nazionale, Penna e Zunino: "I ragazzi hanno una maturità straordinaria, ora godiamoci ogni istante" (VIDEO)

Calcio | Legino. La Juniores alla Final Eight nazionale, Penna e Zunino: &quot;I ragazzi hanno una maturità straordinaria, ora godiamoci ogni istante&quot; (VIDEO)

Trovare il giusto punto di equilibrio tra l'eccesso di difensivismo e una partita accorta non è mai facile, soprattutto quando si difetta della giusta esperienza. I ragazzi del Legino sono stati invece impeccabili nel match di sabato pomeriggio contro il Rozzano, forti di due risultati utili su tre a disposizione.

I verdeblu hanno infatti disputato una gara di grande attenzione, lasciando ai propri avversari, tranne nell'occasione della rete subìta, solo qualche tiro dalla distanza.

Un bel motivo di orgoglio per i tecnici Penna e Zunino, pronti a godersi insieme ai ragazzi da loro guidati il prosieguo nel tabellone nazionale.

Lorenzo Tortarolo

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