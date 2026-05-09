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Calcio | 09 maggio 2026, 12:40

Calcio | Juniores. Il Legino sogna la final eight, alle 18:00 sarà sfida al Rozzano

Ai ragazzi di mister Penna sarà sufficiente non perdere per aggiudicarsi il girone del nord ovest. Terna in arrivo dalla Can D

Calcio | Juniores. Il Legino sogna la final eight, alle 18:00 sarà sfida al Rozzano

Il sogno della Juniores del Legino è pronto a ripartire nel cuore del pomeriggio, con in palio l’accesso alla Final Eight nazionale del campionato di Eccellenza.

Forti della vittoria contro il Volpiano di sabato scorso, e del successivo pareggio di mercoledì tra i piemontesi e il Rozzano, alla formazione di mister Penna sarà sufficiente non perdere contro i lombardi per conquistare un posto tra le otto migliori squadre dell’intera penisola.

Una situazione da valutare con grande attenzione per entrambe le squadre, soprattutto sul piano mentale. I ragazzi savonesi dovranno infatti mantenere i consueti ritmi, evitando di farsi condizionare dal vantaggio iniziale, considerato che con ogni probabilità sarà il Rozzano a dover prendere in mano il gioco e forzare le operazioni alla ricerca della qualificazione.

Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 al Picasso di Quiliano.

Data l'importanza della partita sarà presente una terna di assoluto profilo, in arrivo dalla Can D: a dirigere il match sarà Mattia Romeo di Genova, coadiuvato da Semini di Albenga e Biase di Genova. Quarto uomo Fousfos di Albenga.

redazione

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