Calcio | Promozione, Max Bruzzone non allenerà il Masone nel prossimo campionato: "Grazie mister, sei entrato nella nostra piccola storia"

Si è concluso alla grande il biennio di Max Bruzzone alla guida del Masone.

L'allenatore genovese ha infatti condotto i valligiani in Promozione, per poi mantenere la categoria al termine del campionato concluso.

Due anni che non vedranno però la prosecuzione del rapporto tra le parti, come confermato dalla società:

"L’USD Masone intende ringraziare Mister Massimiliano Bruzzone per questi 2 anni ricchi di successi.

Sei entrato nella nostra piccola storia, con 11 vittorie consecutive, un salto di categoria e una salvezza in Promozione senza passare dai play out.

Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato sportivamente e umanamente, e ti auguriamo il meglio per il tuo futuro personale e professionale.

GRAZIE DI TUTTO MISTER"