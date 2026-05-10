Calcio | Serie D. Il Vado inizia la marcia scudetto, gara da sopravvivenza per la Cairese

Sarà una domenica agli antipodi per Vado e Cairese.
I rossoblù di mister Sesia inizieranno oggi pomeriggio il proprio cammino nel tabellone nazionale per l’assegnazione dello Scudetto di Serie D. Prima tappa a Treviso, nonostante una lista di assenti particolarmente lunga: Bonotto, Sacco, Messina, Bussaglia, Giacchino, Gulinelli e Pisanu. Restano invece da valutare le condizioni di Ciccone e Alluci.
Dall’esito della sfida odierna, con fischio d’inizio alle 16, dipenderà anche la programmazione dei prossimi impegni: il Vado tornerà in campo mercoledì contro la Folgore Caratese soltanto in caso di sconfitta.
Situazione diametralmente opposta per la Cairese, che non ha più margine d’errore. I valbormidesi sembravano ormai al sicuro a un mese dalla fine del campionato, ma il ko interno contro il Club Milano ha riaperto improvvisamente i giochi in classifica per i gialloblù di Floris.
Oggi, però, contro l’Asti — senza particolari defezioni tra i padroni di casa — sarà sufficiente evitare la sconfitta, anche dopo eventuali tempi supplementari, per conquistare la salvezza e mantenere la categoria. Fischio d’inizio alle 16 al Brin. Permanenza in Serie D in palio anche a Tortona, dove il Derthona di Pietro Buttu affronterà il Gozzano.