Calcio | Alessandria. Preso Balan dal Celle Varazze, il nuovo segretario è Alessandro D'Angelo

Non solo mister Sesia. La "colonia savonese" nelle fila dell'Alessandria si sta allargando sempre di più.

I grigi, prossimi protagonisti del girone A del campionato di Serie D, avranno nelle loro fila il centrocampista Gabriele Balan, reduce dall'esperienza con il Celle Varazze.

Classe 2000 (compirà 26 anni il prossimo 6 dicembre), doppia cittadinanza, italiana e moldava, Balan è stato selezionato più volte nei gruppi Under 17 e Under 21 della Moldavia. Centrocampista, piede destro, vanta oltre 140 presenze in D, e 20 gol realizzati, con le maglie di Chieri, cresciuto nel settore giovanile, Lavagnese e Celle Varazze nell’ultima stagione, in cui le gare disputate sono state 30, con 6 reti messe a segno.

Dietro la scrivania è stato ormai definito l'arrivo di Alessandro D'Angelo. Il segretario lascerà infatti a breve il Vado per prendere posto negli uffici del Moccagatta.