Grandissimo spettacolo per i playoff alla Savona Cup, ecco come sono andate le sfide di ieri sera e i nomi delle formazioni che approdano ai quarti di finale:
TRINCEE
20:30 UNDERDOGS - GIGATECH IMPIANTI 3-0
Reti: 3 Macagno.
MARACANA'
20:15 LORD NELSON - SEVEN STREET 3-5
Reti: Piazza, Pittalis, Sciutto - Damonte, Ndreu, 2 Pelliccieri, Imeraj.
22:15 BOUTIQUE DELLA PIZZA - PESCHERIA PESSANO / DARK 3-2
Reti: 2 Donna, Prina - Cozzi, Cavallone.
SCALETTI
22:00 TEAM TEMPOCASA - KRAPFEN DI CESARE 5-1
Reti: 3 Vuillermoz, Metalla, Babliuk - Bianchi.
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In Breve
lunedì 29 giugno
domenica 28 giugno
sabato 27 giugno
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Calcio
Calcio | 27 giugno 2026, 16:06
Calcio, Tornei Estivi. Ieri i playoff alla Savona Cup: i risultati e i nomi delle qualificate ai quarti
Si torna in campo martedì 30 giugno
Grandissimo spettacolo per i playoff alla Savona Cup, ecco come sono andate le sfide di ieri sera e i nomi delle formazioni che approdano ai quarti di finale:
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