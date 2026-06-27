Calciomercato | L'esperienza di Bardhi per il Giusvalla

La nota del club:

Colpo di esperienza per la difesa: Graziano piazza il sigillo su Bardhi

​Il Direttore Sportivo mette a segno un innesto d'esperienza. L’arrivo dell’esperto difensore promette di alzare il tasso carismatico della rosa.



L’ufficialità dell'ingaggio di Bardhi è destinata a cambiare le gerarchie del reparto difensivo, portando in dote quell'esperienza che spesso risultano decisive nei momenti cruciali della stagione.La sua esperienza sarà fondamentale per far crescere l'intera squadra e per gestire le fasi calde del campionato.