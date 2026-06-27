Calcio | La San Michele annuncia quattro novità nei quadri del club

La nota blu:
L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare l'entrata nell'organigramma societario e tecnico delle seguenti figure:
MADDALENA CRESCI
responsabile organizzativo
ALESSANDRO FALLETTA
team manager
MASSIMO BORREANI
preparatore dei portieri
SARA TRUCCO
fotografa ufficiale
Cresci e Falletta, dirigenti di lungo corso, si occuperanno degli aspetti organizzativi, sia societari che legati al gruppo squadra.
Borreani, metterà al servizio dei portieri, la sua provata capacità e la sua grande esperienza, maturata come preparatore in molteplici sodalizi del nostro comprensorio.
Sara Trucco è la nostra fotografa ufficiale.
La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.