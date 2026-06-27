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Calcio | 27 giugno 2026, 17:35

Calcio | La San Michele annuncia quattro novità nei quadri del club

Calcio | La San Michele annuncia quattro novità nei quadri del club

La nota blu:

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare l'entrata nell'organigramma societario e tecnico delle seguenti figure:
 

MADDALENA CRESCI

responsabile organizzativo
 

ALESSANDRO FALLETTA

team manager
 

MASSIMO BORREANI

preparatore dei portieri
 

SARA TRUCCO

fotografa ufficiale
 

Cresci e Falletta, dirigenti di lungo corso, si occuperanno degli aspetti organizzativi, sia societari che legati al gruppo squadra.

Borreani, metterà al servizio dei portieri, la sua provata capacità e la sua grande esperienza, maturata come preparatore in molteplici sodalizi del nostro comprensorio.

Sara Trucco è la nostra fotografa ufficiale.

La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.

cs

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