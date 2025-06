Calcio, Quarto Trofeo Città di Albenga. Chiusi gli ottavi di finale, stasera riflettori accesi al "Merlo" per "Campioni di una Notte"!

Anche gli ultimi due match validi per gli ottavi di finale del Quarto Trofeo Città di Albenga sono andati in archivio.

Erremme Società Cooperativa e Hurgada, accedono ai quarti di finale, al termine di due incontri molto diversi all'interno del loro svolgimento

Pompe Funebri Liguri 6 – 8 Erremme Società Cooperativa (dopo i tempi supplementari)

Partita tiratissima ed emozionante che si decide solo ai supplementari. Il botta e risposta tra Melegazzi e Hamati dà il via a una girandola di gol. Szerdi e Ballone trascinano Erremme con giocate decisive: il primo realizza ben quattro reti, il secondo ne segna tre, compreso quello finale. Non bastano le marcature di Badoino, Botte, Gerosa e Miserendino per Pompe Funebri Liguri. Espulsioni, parate decisive e colpi di scena hanno reso questo mathc il più equilibrato degli ottavi.

Hurgada 7 – 2 European Decor Edil

Dominio netto di Hurgada che stacca il pass per i quarti con una prova di grande qualità offensiva travolgente. Già nel primo tempo la squadra si porta avanti 4-1 grazie ai gol di Lazzaretti, Rovere e una doppietta di Lorenzo. Nella ripresa continuano gli assalti: Gabriel Insolito trova una doppietta, chiude i conti Mehmetaj. Per European Decor Edil, a segno Cela e Velaj, ma non basta.

Hurgada tornerà in campo già lunedì sera, alle 21:00, contro M Infissi: in palio l'accesso alla semifinale.

Stesso obiettivo per Shugar Barber / Karma Caffe / Monti's Gin - Fastbet News, calendarizzata alle 22.00.

Stasera serata di riposo all'Annibale Riva, tutte le attenzioni saranno concentrate su "Campioni di una Notte", il torneo di Calcio a 5 che si disputerà al Merlo di Ceriale. Le partite inizieranno alle 19:30, sino alle prime luci dell'alba di domenica mattina.